Los 20 videojuegos más esperados de 2019

2018 fue un año bastante interesante para la industria de los videojuegos, con títulos que rompieron récords de ventas, así como otros que se llevaron la aclamación de los fans. Todo indica que 2019 no desacelerará este ritmo, pues en este punto ya contamos con una bastante amplia lista de títulos confirmados para su lanzamiento, algunos con fecha específica y otros de los cuales sólo el año está confirmado.

Las tres compañías más grandes de la industria de consolas, cuentan con juegos exclusivos que podrían salir este año, pero que aún no tienen fecha confirmada: The Last of Us Part II de PlayStation, Halo Infinite de Xbox, y Metrod Prime 4 de Nintendo. Estos tres títulos no están incluidos en la selección, pero igualmente representan grandes lanzamientos para tener en el radar.

Vane (Friend & Foe, PlayStation 4) – Enero 15

Un juego de aventura y exploración en un vasto y bello mundo desértico, donde tomas el papel de un niño que se puede transformar en ave, lo cual brinda diferentes perspectivas para conocer e interactuar con el mundo.

Resident Evil 2 (Capcom, PlayStation 4 / Xbox One / Windows) – Enero 25

El remake de uno de los videojuegos más queridos e importantes de la historia. Este juego de disparos en tercera persona es una recreación fiel del original de 1998 pero con tecnología moderna, mezclando elementos de acción con el horror de escapar de una ciudad llena de zombies.

Kingdom Hearts III (Square Enix, PlayStation 4 / Xbox One) – Enero 29

La nueva entrega del crossover de aventuras entre los mundos de la casa de desarrollo japonesa Square Enix, y Disney. Este título continúa la saga RPG con una gran fuerza narrativa que combina a los personajes más amados de estas compañías en una historia de fantasía.

Crackdown 3 (Sumo Digital, Xbox One / Windows) – Febrero 15

Un técnicamente ambicioso título de mundo abierto futurista donde, ya sea en solitario o en modo cooperativo, el usuario podrá hacer destrucción a placer, con un impresionante sistema de física posible gracias a las tecnologías desarrolladas en exclusiva para las plataformas de Microsoft.

Far Cry New Dawn (Ubisoft, PlayStation 4 / Xbox One / Windows) – Febrero 15

Una continuación directa, ubicada 17 años en el futuro, del último gran éxito de esta serie de mundo abierto, Far Cry 5. Este título se lleva a cabo en un mundo post-apocalíptico con criaturas mutantes resultado de la radiación nuclear.

Anthem (BioWare, PlayStation 4 / Xbox One / Windows) – Febrero 22

Otro de los juegos más ambiciosos a nivel técnico de esta generación, pero también de los más esperados. Esta nueva épica franquicia de ciencia ficción con elementos RPG de Electronic Arts nos lleva a explorar un nuevo mundo abierto en un futuro lejano lleno de nuevas tecnologías y una historia donde el usuario tomará las decisiones más importantes.

Devil May Cry 5 (Capcom, PlayStation 4 / Xbox One / Windows) – Marzo 8

Una nueva entrega de la estridente serie de acción en un mundo de fantasía lleno de batallas frenéticas contra monstruos y demonios, ahora con muchas más armas y movimientos.

The Division 2 (Ubisoft, PlayStation 4 / Xbox One / Windows) – Marzo 15

Una secuela directa de una de las más recientes propiedades intelectuales de Ubisoft. Se trata de un juego de disparos en tercera persona ubicado en un mundo abierto en un oscuro futuro alterno de los Estados Unidos.

Days Gone (Sony Bend, PlayStation 4) – Abril 26

Una de las apuestas más importantes de PlayStation durante esta generación de consolas, esta nueva franquicia exclusiva nos lleva a un mundo post-apocalíptico donde tomamos el lugar de un motociclista que debe sobrevivir en un mundo plagado de zombis.

Yoshi’s Crafted World (Good-Feel / Nintendo, Switch)

La nueva entrega de la larga serie de títulos de plataforma de uno de los personajes más queridos de Nintendo. Esta exclusiva para el Nintendo Switch es una aventura de plataformas en 2D, donde seguimos a Yoshi en un adorable mundo de cartón que parece un gran diorama.

Sea of Solitude (Jo-Mei Games, PlayStation 4 / Xbox One / Switch / Windows)

Una de las nuevas apuestas de Electronic Arts por los estudios independientes, este original título de aventuras de tono surrealista nos pone en el lugar de una chica que explorar un mundo que se encuentra sumergido bajo el agua.

Doom Eternal (Bethesda Softworks, PlayStation 4 / Xbox One / Switch / Windows)

La secuela de la reinvención de esta clásica saga de disparos en primera persona, que nos lleva de regreso a luchar contra los demonios de las hordas del infierno en un mundo ultra violento y lleno de frenéticas secuencias de acción.

In the Valley of Gods (Campo Santo, Windows / Mac / Linux)

La nueva franquicia original del estudio independiente Campo Santo, responsables del exitoso Firewatch. Este título de aventura en primera persona nos pone en el lugar de una exploradora en el Egipto de los años veinte que debe resolver los misterios de este imponente lugar.

Animal Crossing (Nintendo, Switch)

La tan esperada llegada de la amadísima franquicia exclusiva de Nintendo en la cual el usuario puede hacer su vida en un pequeño pueblo habitado por amigables animales, así como llevando a cabo tareas cotidianas y pedestres. Su última entrega, para el Nintendo 3DS fue un gran éxito de ventas, por lo que se espera que su salto al Nintendo Switch se vuelva otro hit.

Gears 5 (Microsoft Studios, Xbox One / Windows)

La nueva entrega de una de las franquicias exclusiva más importantes de la historia de Microsoft. Este juego de disparos en tercera persona nos regresa a la lucha de los humanos por sobrevivir en su guerra contra la poderosa raza de los Locust, con el nivel de acción al que nos tienen acostumbrados.

Atomic Heart (Mundfish, PlayStation 4 / Xbox One / Windows)

Un título de disparos en primera persona y exploración ubicado en una versión alternativa de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Este nuevo juego por parte del estudio ruso Mundfish combina elementos de horror y acción en un mundo surrealista con un todo bastante original.

Control (Remedy Entertainment, PlayStation 4 / Xbox One / Windows)

Un extravagante título de disparos en tercera persona con elementos de puzzle y en tono de misterio y ciencia ficción. Tomamos el control de la directora de una agencia secreta que está siendo invadida por una amenaza de otra dimensión, por lo que deberemos usar habilidades sobrenaturales para resolver la situación.

The Pathless (Giant Squid, PlayStation 4)

Una mística aventura exclusiva para PlayStation donde tomamos el lugar de una misteriosa cazadora que debe explorar un mundo mágico lleno de criaturas fantásticas, con la ayuda de un halcón que le permitirá explorar zonas aéreas.

Dreams (Media Molecule, PlayStation 4)

Más que un juego convencional, ésta es una plataforma para poder crear mundos e historias salidos de la imaginación de los jugadores, para después ser jugados y compartidos. De esta lista es definitivamente uno de los que más larga espera han tenido, por lo que muchos fans de PlayStation tienen grandes expectativas de esta exclusiva.

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios, Xbox One / Windows)

La exclusiva saga de aventuras de Xbox está por recibir su segunda entrega. Este título de plataformas en estilo Metroidvania nos llevará a explorar un bello y mágico mundo en 2D lleno de secretos mediante habilidades que se irán desbloqueando conforme progresamos.

