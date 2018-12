Los mejores videojuegos lanzados durante 2018

2018 fue un año de numerosos lanzamientos de videojuegos. La oferta de títulos fue bastante variada, incluso entre los más destacados, que incluyen distintos formatos y géneros, con una predominancia de los títulos de mundo abierto, que han alcanzado un punto de madurez que les permite ser consistentes en la calidad de sus mecánicas, diseño de mundo y narrativa. Es importante notar que, de esta selección de 10 juegos, la mitad están disponibles en varias plataformas, mientras que la mitad son exclusivos, con lo que PlayStation se corona como el líder indiscutible al tener cuatro títulos exclusivos para el PlayStation 4.

1.) God of War (PS4, Sony Interactive Entertainment). La reinvención de unas de las franquicias más famosas de la industria, ahora como un juego de aventuras épicas con batallas emocionantes y una narrativa lineal donde tomamos el lugar de un dios griego venido a menos, luchando por su supervivencia y la de su pequeño hijo, contra los dioses nórdicos. Simplemente espectacular y perfectamente cuidado en todo aspecto, desde el sistema de peleas y la historia, hasta las dramáticas actuaciones y los detalles visuales. Una gran aventura capaz de transportar hasta al más cínico al mundo de los dioses nórdicos.

2.) Red Dead Redemption 2 (PS4 / Xbox One, Rockstar Games). Uno de los videojuegos más ambiciosos y complejos de la historia. Es una épica aventura de mundo abierto que nos lleva al Salvaje Oeste, donde tomamos el lugar de un bandolero con la libertad de movernos a donde queramos, en medio de un vasto mundo con un sinfín de misiones y una narrativa memorable.

3.) Super Smash Bros. Ultimate (Switch, Nintendo). Uno de los videojuegos más esperados de esta generación de consolas. Esta última entrega del clásico de peleas de Nintendo es más refinada y compleja que nunca, y cuenta con una cantidad impactante de contenido, más de 100 escenarios y 70 personajes, todos con sus característicos estilos de pelea y un diseño de alta precisión.

4). Detroit: Become Human (PS4, Sony Interactive Entertainment). Uno de los juegos narrativos más espectaculares jamás creados, en el que seguimos en paralelo las historias de tres diferentes androides en el comienzo de una revolución que busca liberar a los robots del mundo de la esclavitud a la cual los han sujetado los humanos. No sólo cuenta con un nivel visual y de animación nunca antes visto, sino con un único sistema de investigación narrativa.

5.) Marvel’s Spider-Man (PS4, Sony Interactive Entertainment). Uno de los juegos de mundo abierto más dinámicos, que adapta el famoso cómic como nadie más lo había logrado, recreando la ciudad de Nueva York de forma única, para brindar mecánicas de juego interesantes. En este juego tenemos la libertad de hacer lo que queramos y como queramos en los zapatos del famoso súper héroe, de forma versátil y divertida, teniendo una increíblemente grande lista de cosas que hacer.

6.) Battlefield V (PS4 / Xbox One / Windows, Electronic Arts). La última entrega de una de las franquicias más populares de disparos en primera persona nos lleva a diferentes episodios de la Segunda Guerra Mundial, en una serie de misiones y enfrentamientos poco conocidos, pero con una gran sensibilidad y sentido de realismo. No sólo es uno de los juegos del género más refinados, sino que la representación de su mundo alcanza otro nivel de realismo al que muchos aún están lejos de alcanzar.

7.) Far Cry 5 (PS4 / Xbox One / Windows, Ubisoft). Un inmenso juego de mundo abierto y disparos donde tomamos el lugar de un policía que busca detener a un peligroso culto que tiene bajo su control a un ficticio pueblito de Montana. No sólo es inmenso y detallado, sino increíblemente divertido y con una historia capaz de atrapar a cualquiera.

8.) Celeste (Switch / PS4 / Xbox One / Windows / Mac, Matt Makes Games). Uno de los juegos independientes más celebres del año, que también se distingue por ser uno de los mejor logrados. Una aventura de plataformas en 2D de alta precisión y con un diseño de niveles magnífico, donde tendremos que avanzar mediante la perseverancia. A pesar de haberse lanzado a principio de año, seguirá recibiendo nuevo contenido para el próximo año.