Los candidatos, como productos, son mal vendidos en el medio digital: expertos

La promoción de los candidatos presidenciales a través de medios digitales tienden a enfocarse en la emocionalidad de los votantes y no en la racionalidad, de la misma forma que lo hacen las marcas; sin embargo, estas campañas políticas han caído en todos los errores comunes del marketing digital.

“Los votantes reaccionan igual que a la promoción de marcas, tienes que generar un impacto, tienes que comunicar algo importante y de alguna manera que te conozca el consumidor. Hoy lo que vemos es justo la importancia de la emocionalidad y justo como la construcción de la emocionalidad juega exactamente el mismo rol de la comunicación de marca”, apuntó Fernando Álvarez, vicepresidente de Kantar Veermer.

Sin embargo, las campañas políticas han sobreexpuesto la imagen de los candidatos y esto ha generado un efecto negativo, apuntó Claudio Flores, vicepresidente de Lexia Insights Solutions.

“Las campañas (políticas) ilustran lo mejor y lo peor del marketing digital. Las campañas anuncian políticos. ¿Se nos antojan comprar políticos? No. Hay rechazo, se comunican de una manera altisonante, después la pauta que es brutal, las campañas políticas tienen 20 veces más anuncios que una campaña de Coca-Cola”, apuntó durante su participación en el Foro Audiencias digitales en el entorno político: Rumbo a las elecciones 2018, organizado por IAB México.

En ese sentido, las campañas son un gran ejemplo de qué no hacer en marketing digital, aseguró Flores.

Otra de las debilidades de campañas políticas a través de los medios de comunicación son los cambios de estrategia constantes y una muy mala planeación, apuntó Aarón Acevedo de la agencia de publicidad Mirum.

“Los partidos políticos no llevan un planeación por periodos. No les da tiempo a los estrategas y asesores de generar una buena campaña política, ese tema de que estén cambiando las estrategias casa 15 días, por no tener una buena estrategia les está mucho. Y es una llamada de atención para este sector de la publicidad porque lo que pasa con las campañas es que hay mucha improvisación hay candidatos con sus compadres con agencias, pero la comunicación política necesita profesionales”, señaló.

Desde la perspectiva de Ricardo Barrueta, director general de GfK, la ventaja de los medios digitales es que arroja información de las características de los usuarios y las audiencias.

“Haciendo un buen trabajo de planeación de medios puedes darle la parece que es un tema de hacer un trabajo profesional y utilizar todas las herramientas que están a mi alcance pero desgraciadamente no se hace de manera generalizada, no se utiliza toda la información disponible para hacer una planeación de medios focalizada y a detalle cómo hoy se puede hacer”, apuntó.

