Los desafíos del comercio internacional y la 4T

En días recientes, se ha planteado la posibilidad de que los tiempos electorales alcancen nuevamente la discusión sobre la aprobación del nuevo tratado de libre comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. El presidente López Obrador ha dicho que el acuerdo es bueno para México, por lo que no debería abrirse a discusión nuevamente, por lo que pidió acelerar la aprobación de las leyes que modifican condiciones laborales, de acuerdo a lo que se generó en la negociación con dichos países, por lo que el Congreso entró sin mayor reparo a dicha discusión y aprobación. Eso refleja la necesidad de mantener condiciones favorables para el comercio, pues eso implica condiciones para mantener empleos, ingresos, infraestructura y creación de valor para el país.

El problema, es que el comercio global ha entrado en un proceso de declive desde el año pasado. De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2018 el comercio apenas alcanzó un 3% de crecimiento, mientras que en 2019 será de 2.6%, con una pérdida importante de dinamismo. Aunque se espera una recuperación en 2020, esta no necesariamente abonará a la resolución de las condiciones que ahora impactan el intercambio de mercancías. Solo para ubicar la referencia más inmediata, en 2017 el comercio creció al 4.6%.

Algunas de las tensiones que el comercio internacional enfrenta provienen de dimensiones políticas, como el Brexit, lo que ha generado prudencia por parte de los actores económicos europeos, lo que ha debilitado la demanda por importaciones, ante la incertidumbre que la salida de Inglaterra genera. Pero además, por el crecimiento negativo que diversos países de Asia han tenido, incluido China, lo que ha debilitado el consumo y, por lo tanto, la producción y la demanda de insumos para ello.

La incertidumbre creada por la perspectiva negativa de gobiernos como el de los Estados Unidos, que han utilizado herramientas para presionar a sus socios comerciales y generar mejores condiciones para sus socios domésticos, juega en contra de las condiciones de certeza que la división internacional del trabajo requiere. Además del gobierno de Trump, actores comerciales regionales como Turquía, Rusia y Brasil, juegan discursivamente en contra de dichas expectativas de certeza regional.

El valor del comercio nominal en 2018 creció en casi 10%, pero eso se debió, de acuerdo a la OMC, por el incremento en el precio del petróleo de casi 20%, el incremento en el costo de los servicios asociados al comercio, en casi 8%; además de las fluctuaciones en el precio del dinero y del intercambio de monedas, lo que finalmente impactó en el valor de las mercancías, generando límites para el acceso a ellas.

Mientras que el nivel de importaciones creció en los Estados Unidos en 2018, las exportaciones mexicanas no crecieron en la misma forma, sino que se mantuvieron en el mismo nivel del año pasado, por lo que, la fortaleza económica del primer país no se está reflejando en el fortalecimiento de las exportaciones de México, tal vez por la incertidumbre generada por la renegociación del tratado. Pero, además, México no es uno de los países líderes en la exportación de servicios, que son más caros y requieren de procesos más complejos, pero que añaden más valor a la economía contemporánea.

El reto entonces es mayúsculo, pues nuestro enfoque como país sigue siendo a la producción industrial, cuando los servicios y los servicios a servicios, investigación, generación y transferencia de conocimiento, etc., parecen ser los elementos que lideran el fortalecimiento del comercio en el futuro. La pregunta es ¿qué estamos haciendo como país para sortear las condiciones cambiantes en el comercio y la economía internacionales?

