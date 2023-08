Los principales momentos del primer foro del Frente Amplio por México

Sin la presencia del PRD, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid realizaron este jueves su primer foro como semifinalistas a la candidatura presidencial por parte del Frente Amplio por México.

El encuentro se dividió en cuatro secciones: en uno se respondió la pregunta “¿Cuáles son los principales problemas de México?”; en el segundo, “¿Cuál es el país que merecemos?”; en el tercero, hablaron sobre los “Pesos y contrapesos necesarios”, y por último, “¿Qué significa entrar a un esfuerzo de reconciliación nacional?”

Estos fueron los seis momentos que sobresalieron en el foro:

1. Santiago Creel y Xóchitl Gálvez le dijeron al líder del PRD, Jesús Zambrano, que tanto él como el partido, son “indispensables” en el Frente Amplio por México. El dirigente político no asistió al encuentro luego de que en la mañana anunciara que su partido no participará por el momento en el Comité Organizador del Frente, ya que no están de acuerdo con la selección de los semifinalistas.

“Al jefe Zambrano le digo, nos hace falta”, dijo Xóchitl Gálvez.

2. El panista Santiago Creel pidió tirar a la basura los libros de texto gratuitos del próximo ciclo escolar, pues aseguró que era un “crimen” que el Gobierno mexicano busque “adoctrinar” a los niños por medio de esos materiales, los cuales han sido criticados por errores y sesgos ideológicos.

“(Los libros de texto gratuitos) adoctrinan, no enseñan y hay que tirarlos a la basura, que es donde deben estar”, declaró Creel.

3. La senadora Beatriz Paredes pidió reformar el sistema político, pues señaló que pese a que en 2000 hubo alternancia no hubo transformación. Lo mismo sucedió, dijo, en 2012, cuando el PRI regresó al Gobierno federal. Además declaró que los líderes carismáticos salen caros a las sociedades, por lo que pidió que se vote con acción y no sólo con la emoción.

“Recordemos las palabras de (Luis Donaldo) Colosio. De lo que se trata es de la reforma del poder, de transformar el sistema político mexicano, transformar el sistema político. Hubo alternancia en el 2000 y no hubo transformación, regresamos en 2012 y no hubo transformación. Ahora hay regresión autoritaria”, afirmó la priista.

4. Xóchitl Gálvez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que si tiene algo contra ella que la denuncie ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que no ande “de perdona vidas diciendo que no me va a desaforar”.

5. El priista Enrique de la Madrid señaló que el Covid y la llamada Cuarta Transformación son los principales “virus” en México, a lo que pidió vacunarse contra ellos.

“Dos virus han atacado a México: el Covid y la 4T. Contra el virus de la 4T, el Frente. ¡Vacúnense!”, expresó.

6. Beatriz Paredes declaró que Andrés Manuel López Obrador como presidente es un “accidente histórico” , pues aseveró que su partido no tuvo la capacidad de resolver los problemas de la sociedad.

“No estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador, es un accidente histórico por los errores que cometimos; es una accidente histórico, porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio, en repetidas ocasiones, la oportunidad de gobernarla, de resolver la problemática de los marginados”, enfatizó la priista.

El Frente Amplio por México planea realizar cinco foros más, pero sólo participarán los aspirantes mejor medidos en una encuesta que se levantará del 11 al 16 de agosto.

