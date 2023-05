Luchatitlán, la nueva casa de la lucha libre en Cancún que busca ganarse a los extranjeros

Cancún.- “I want to dedicate this triumph to my mother and our visitors. Let’s go for the birth of wrestling in Cancun“, arengó “El Bastardo”, quien logró arrebatarle la máscara de “El Monarca” a “Silvestorn”, quien presume ser el hijo legitimo del mítico luchador quintanarroense.

Una mezcla de la jerga del español mexicano así como los sonidos tradicionales del la capital mexicana donde el pancracio tiene su origen tuvieron su momento de inclusión con el idioma inglés en la última frontera del país pues este show busca cautivar a los visitantes extranjeros y adentrarlos en una de las tradiciones deportivas por excelencia en México.

“Silverstone” contra “El Bastardo” fue la lucha estelar este fin de semana pasado y uno de los primeros shows de relevancia que se vivieron en Luchatitlán: The official House of Lucha Libre, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Cancún y que forma parte del campeonato “Monarca del Ring”.

Tan sólo este fin de semana largo por el Día del Trabajo, de acuerdo con cifras divulgadas por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, se registró una afluencia de 70 mil turistas en Cancún, mientras que en Isla Mujeres la afluencia fue de casi 14 mil paseantes.

Durante Semana Santa, Quintana Roo recibió a alrededor de 1.2 millones de visitantes. Los turistas provenientes de Estados Unidos fueron los que lideraron el arribo.

Luchatitlán: The official House of Lucha Libre fue impulsado por las empresas Fibra Uno, Lucha Libre AAA WorldWide y Ventura Entertainment, estas últimas con una inversión de 200 millones de pesos y cuyos recursos estiman recuperar en un par de años.

No obstante, Fibra Uno participó con el inmueble, ubicado en el centro comercial La Isla Cancún y cuya extensión es de 3 mil metros cuadrados, con un valor de hasta 10 mil millones de dólares.

En entrevista con Forbes México, Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, comentó que los recursos para echar andar el proyecto son 100% mexicanos y que el proyecto fungirá como una especie de laboratorio para analizar su implementación en otros estados turísticos de México donde tengan presencia a través de centros comerciales.

“Es capital 100% mexicano y está respaldado por las afores mexicanas, eso quiere decir que tenemos el ahorro de todos nuestros trabajadores en una microparte, pero de todo el mundo, además de Ventura Enterteinment y no se diga la AAA, capital 100% mexicano desde hace más de 30 años”, comentó.

Luchatitlán tiene una capacidad para 580 espectadores, quienes además de conocer acerca de la lucha libre y apreciar los duelos de los gladiadores enmascarados podrán disfrutar de una gastronomía típica del país: desde tacos de canasta hasta tacos de cochinita pibil.

“Va a ser un atractivo importante para elegir el destino, yo creo que independientemente de los miles de atractivos que tiene Quintana Roo, este va a ser único y distinto a lo que ya existe”, enfatizó Robina.

El proyecto busca aprovechar el mercado potencial del “pancracio nacional”, ya que, el 30% de los asistentes a las arenas de luchas en México son turistas extranjeros, con lo cual se otorga un valor agregado a la oferta de Quintana Roo, a la par de visibilizar ese “lado B” de la riqueza cultural y deportiva que conforman el patrimonio mexicano.

El Aeropuerto Internacional de Cancún, de acuerdo con cifras al cierre del primer trimestre de 2023, movilizó a 8.4 millones de pasajeros; Estados Unidos, Canadá y Colombia fueron los países de donde más turistas desembarcaron, con 2 millones 836 mil paseantes. En particular, a Cancún llegaron 771 mil 742 estadounidenses.

