Manuel Velasco se reintegra a sus funciones en el Senado

Notimex.- Al finalizar la primera sesión del primer año de la LXIV Legislatura, el pleno del Senado de la República avaló la licencia por tiempo indefinido del senador Eduardo Murat Hinojosa, del PVEM, suplente de Manuel Velasco Coello, quien mañana se reincorporará a sus funciones legislativas.

El senador ocupó la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Senado, y luego de que se recibió en el Pleno el oficio de licencia sus compañeros de escaño empezaron hacer uso de la palabra para dedicarle el reconocimiento por su destacado trabajo y su compromiso con las causas del medio ambiente.

Desde el área donde se localiza la bancada de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Murat Hinojosa afirmó que si hace un año le hubieran dicho que tendría una despedida y reconocimiento como le han expresado los senadores de todas las fuerzas políticas “no lo hubiera creído”.

“Les quiero dar las gracias por sus muestras de cariño, les quiero dar las gracias por su afecto, les quiero dar las gracias por haberme permitido hacer política en estos 12 meses y por intentar y lograr acuerdos que tanto necesita el país.

“Les digo esto: me voy, pero me quedo; me voy con 127 amigos y me quedo luchando por las causas más nobles, por este bello país; me voy con la satisfacción de que aproveché y de que logré algunas cosas en el tema del medio ambiente y a favor del medio ambiente. Y me quedo para seguir luchando por México. Muchas gracias”, externó.

