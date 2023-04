Maquiladoras padecen secuestro de datos; deben pagar con criptomonedas: Index

Los ataques cibernéticos han cambiado la vida de la industria maquiladora en México, cuyas empresas han padecido ransomware o secuestro de datos y les han cobrado rescates en criptomonedas.

“En la pandemia de Covid-19 le robaron la nómina a empresas de manufactura, supermercados y bancos, no somos ajenos a lo que pasa en el mundo”, afirmó Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Los ciberataques se han dado a través del encriptado de bases de datos: “no puedes pagar la nómina, luego te piden un rescate y pagarlo en criptomonedas en Europa”, relató.

El pago para recuperar las bases de datos de nóminas y producción en algunos casos fueron “números obscenos”, de “miles de millones de dólares”, expresó el representante empresarial.

“Te das cuenta que la persona que hizo el secuestro conoce cuánto vale la base de datos”, agregó el presidente del Index.

No te pierdas: Ransomware, el principal modo de ciberataque en América Latina durante 2022

Según el organismo, 18% de las empresas maquiladoras aceptó haber tenido un problema de ciberataque.

Los hackers cobran entre 2.5 y 3 millones de pesos por cada uno de los ciberataques cometidos a las empresas afiliadas a Index

Hernández apuntó que a partir de que comenzó la pandemia, las empresas dedicadas a la maquila en México han sido más vulnerables a los ciberataques; no obstante, las empresas no han pagado los rescates.

Actualmente, en Estados Unidos se venden seguros para frenar el secuestro cibernético, pero en México son inexistentes por la falta de una regulación y leyes, apuntó el presidente de Index.

Si en Estados Unidos una empresa fue blanco de un ataque cibernético puede interponer una acción legal, algo que en México no se puede por la falta de una regulación y leyes, precisó.

No te pierdas: Index urge un plan nacional de ciberseguridad para frenar delitos en la red

“En México, no se investigan ni se persigue a las personas, quiénes están detrás de los ataques cibernéticos, porque no está definido y puedes hacer la denuncia, pero no hay un seguimiento por parte de las autoridades judiciales por la falta de una legislación de qué pasará”, acotó.

México sufre más de 170 mil millones de ataques cibernéticos al año, algo que resulta preocupante para las empresas y organismos que ofrecen sus servicios, se advirtió durante el Foro Internacional de Ciberseguridad Index para exponer la urgente necesidad de establecer acuerdos en la ley para garantizar protección a las diferentes compañías e instituciones.

“Desafortunadamente no contamos con leyes definidas, por lo que buscamos detallar un marco regulatorio que sea también flexible, porque no podemos legislar algo que todavía no conocemos”, señaló Luis Manuel Hernández.

Añadió que, además, el sector busca hacer una invitación al Gobierno federal para que se sume a la iniciativa de creación y homologación de esfuerzos, debido a que “las necesidades de los empresarios son mucho más rápidas”.

El representante de la industria maquiladora precisó: “Vamos a requerir gente con mucha voluntad para hacer que las cosas cambien”.

Fadlala Akabani Hneide, secretario de Desarrollo Económico de Ciudad de México, dijo que las empresas deben ir cuidando su ciberseguridad en el corto plazo, pero también en el largo.

“Nosotros pensamos que la ciberseguridad va ir creciendo y siendo requerida conforme avance la economía; nuestro país va encaminado ya a la economía digital debido a los nuevos hábitos de consumo”, manifestó el funcionario.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información