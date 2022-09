Marca personal masiva

Cuando entra a LinkedIn siente que los contenidos se han multiplicado? Aparecen más compañías y personas en esta red o su bandeja de correo vendiendo algo, poco/nada relacionado con su trabajo? Puede contar tres conocidos creando canales digitales donde exponen su análisis sobre una industria? Nota que sus contactos publican más sobre sus experiencias laborales que personales? Se multiplicaron los eventos y conferencistas en su negocio?

No es el único/a que siente o participa de esta dinámica… de acuerdo con un estudio generado por MIT con diez mil participantes, el 62% afirmó que la ‘fatiga’ dentro de las redes sociales profesionales es real y esta basada en una mezcla entre frustración, aburrimiento, sobreventa, y escepticismo.

Porque hoy día corporaciones, ejecutivos, emprendimientos, independientes, expertos, líderes de opinión, medios, personas buscando empleo, y la misma red desde su mesa de contenido comparten en simultanea y ‘franca lid’ sus logros, reflexiones, e iniciativas. Hablamos en el caso de LinkedIn de 830 millones de usuarios creando ocho millones de contenidos diarios a 2022, que en 2019 eran 645 compartiendo la mitad.

Este salto donde los usuarios crecieron un 30% mientras la interacción se duplicó, lejos de parecerse a los casos de Instagram o TikTok (donde hubo un fenómeno similar basado en la concentración y apropiación por parte de los Centennials) estará relacionado con la convergencia de cinco hechos relacionados con la evolución laboral que se vive desde 2020:

‘Likes Estratégicos’: Los departamentos de comunicaciones corporativas y agencias de relaciones publicas comenzaron a incluir dentro de sus indicadores de efectividad y ‘modus operandi’ la interacción en redes sociales profesionales de sus principales ejecutivos y líderes, con planes de implementación para publicar en días / horas / contextos de alta relevancia.

‘Conservar el Puesto’: Una sensación permanente de inestabilidad laboral que comenzó con los recortes de pandemia, continuó con el ‘great resignation’ y que ahora es influenciada por la recesión, confirma que actualmente el 50% de los trabajadores corporativos de Estados Unidos espera de nuevo ajustes de personal en menos de un año, de acuerdo con PWC.

‘Humanización Laboral’: Lo confirma Daniel Roth, VP editorial de LinkedIn ‘comenzando la pandemia llegó contenido que no habíamos visto antes, las personas ante la digitalización y aislamiento laboral decidieron compartir más sobre sus vidas personales, superación motivacional, y opiniones políticas transformando para siempre el feed de la red’.

‘Popularidad Profesional’: Confirmado desde la psiquiatría… hay dopamina detrás de la sensación del ‘Like’ que aquí se exacerba gracias al hábito de ‘medir quien es mejor / más grande’ explicado por Freud, Piaget, o Buda. Poder ser admirado y reconocido por tener un trabajo excitante y próspero tiene un alcance que el ego humano no puede resistir.

‘Desconocimiento Comercial’: Dentro de la relación proveedor/cliente en muchos casos se evidencia no entender bien el contexto o funciones de los perfiles, haciendo que hayan personas que reciban cientos de solicitudes diarias, duplicidades, invitaciones a grupos, además de contactos relevantes, que al final logran exasperar mas que atraer.

En este contexto la mayoría entiende que tener Marca Personal pasó de algo pertinente para negocios donde el nombre del dueño también es la marca, a ser casi mandatorio para escalar posiciones o cerrar contratos, al menos dentro del mercado laboral de profesionales. Sin embargo dar este titular como absoluto es incorrecto… existen muchísimos ejecutivos que basan el crecimiento de su carrera en la discreción. Me considero uno de ellos.

Estos constructores activos de Marca Personal siguen una estrategia que mezcla prácticas exitosas de las grandes marcas de consumo masivo con el tono y formato de los autores ‘Non-Fiction Best Sellers’ y los ‘Power Houses’ del mundo editorial ( un abrazo para nuestros pares… desde Condé Nast hasta Harvard Business Review, la sana competencia nos hace mejorar cada día a todos)

Sin embargo algo está saliendo mal -sino el ‘LinkedIn Fatigue’ no existiría– que parece estar relacionado con darle carácter B2C (business to consumers) a una Marca Personal, cuando podría generar mayor alcance y resultados si se piensa e implementa desde la mirada B2B (business to business) creando una Pangea donde millardos de marcas masivas hablan al mismo tiempo.

Suena tan familiar como agotador para productores y consumidores, creando un mercado fértil para un nuevo grupo de expertos, donde hace unos meses tuve la oportunidad de conocer a Priscilla McKinney, que logró mostrarme algunos caminos para lograr llevar a buen fin una Marca Personal, no por nada es cercana a varios ejecutivos de las FMCG’s, además de tener contratos con estas empresas para desarrollar su estrategia alrededor para sus directivos.

Algunos consejos que me compartió (mientras decenas de personas literalmente se acercaban a saludarla) incluyen:

Es bien sabido que el ‘networking’ es central para tener éxito en el B2B, haciendo que llevar su Marca Personal con el contacto indicada sea crucial, si no tiene el capital social para lograrlo nunca está mal recurrir a un tercero que dé credibilidad y acercamiento certero.

Para lograr ‘salirse del montón’ usted debería comparar su Marca Personal y la difusión y comercialización de la misma con el ejercicio de invitar a una fiesta en su casa. No ser el centro de conversación, crear una experiencia para todos los invitados, el tono empático…

Hay en partir de un principio fundamental: la mayoría de personas no les gusta que les vendan algo ‘de buenas a primeras’, entonces el ejercicio de Marca Personal trata de crear una serie de ‘hitos’ que lo hagan que usted sea un interlocutor válido y relevante.

Tómese un momento para pensar el perfil ideal del receptor de su Marca Personal y por qué; el afán de vender hace que la gran mayoría lo ejecute indiscriminadamente, sabiendo q incluso algo tan masivo como Coca-Cola tiene segmentos de mercado específicos.

Hay que mostrar su lado humano, pero no publicando aspectos de la misma disfrazados de coyunturas laborales. Usted debería crear un perfil de Marca Personal que hable de su trabajo desde una mirada del por qué su personalidad está hecha para lo que hace. Pasión.

Su Marca Personal no sólo se trata de hablar de usted, su vida, la empresa donde trabaja, o su equipo de trabajo, porque fácilmente se puede confundir con narcisismo, que termina alejando contactos relevantes… la interacción humana es un ejercicio múltiple.

Sea consistente con una Marca Personal que maneje una propuesta de valor única y fácil de comprender, porque al final hay muchos competidores y un algoritmo digital que los ordena. Es mandatorio que cuando su posible cliente busque lo que usted hace, aparezca en su lista.

En conclusión, y siguiendo con analogías del universo digital, terminé confirmándole a Priscilla que entendí alrededor del tema, que en términos de Marca Personal para ser exitoso hay que ser más eHarmony y menos Grindr. Inevitable reír y reflexionar.

*El autor es consultor global de negocios; enfocado en consumo masivo, estrategia competitiva, innovación, y prospectiva.

