Marcelo Ebrard, el primero en registrarse como aspirante a candidatura presidencial por Morena

Marcelo Ebrard fue la primera ”corcholata” que se registró como coordinador de los Comités de Defensa de la cuarta Transformación, es decir, como aspirante a candidato presidencial por Morena.

“Soy el primero que me registro, fui el primero que me separé del cargo y soy el primero en las encuestas, tres primeros lugares llevamos”, declaró tras inscribirse al proceso que realiza Morena.

Al registrase, Ebrard firmó un acuerdo en el que se compromete a respetar y respaldar el resultado del proceso y a dar su apoyo a quien resulte Coordinador de los Comités de defensa de la Cuarta Transformación, así como para evitar las campañas sucias, la división interna, y las descalificaciones en contra de los otros aspirantes.

En conferencia de prensa, Ebrard comentó que el lunes iniciará su recorrido por todo el país, y sobre los recursos para financiar dicha campaña, dijo que este jueves informará al respecto, ya que Morena aclaró que no dará recursos públicos a los aspirantes.

“Vamos anunciar eso (financiamiento) mañana. Estábamos esperando la definición del partido; ya lo dijo el presidente del partido, que Morena no va a aportar recursos, por lo tanto dependeremos de nuestros recursos. Va a ser la campaña más austera; entonces no me angustia eso, pero mañana lo aclararemos”, mencionó.

Ebrard señaló que su gira dependerá de voluntarios y que ya tiene hasta ahorita medio millón de personas que lo ayudarán, así como también hay diputados y senadores que lo apoyan.

Este viernes se prevé que se registren el resto de aspirantes: Manuel Velasco, a las 10:00 horas; Ricardo Monreal, a las 12:00; Adan Augusto López, a las 14:00; Gerardo Fernández Noroña, a las 17:00; y Claudia Sheinbaum, con horario aún por definir.

