Marioneta Amal recorrerá México para concientizar a la población sobre los refugiados

MEX8168. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 14/10/2023.- Fotografía cedida por The Walk Productions donde aparece la marioneta Amal. “La pequeña Amal”, una marioneta de más de tres metros que representa a una niña refugiada de Siria, continuará su travesía por México para concienciar a las personas y “no simplificarlo en nosotros y ellos, locales e invasores”, remarcó este sábado Amir Nizar Zuabi, director artístico de The Walk Productions. EFE/ The Walk Productions/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)