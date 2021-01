Wall Street sube tras llamados de Yellen a proveer más estímulos en EU

Reuters.- Las acciones estadounidenses subieron este martes, luego de que la nominada a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se mostró a favor de que el Congreso apruebe robustos paquetes de ayuda fiscal para sacar a la mayor economía del mundo de la crisis provocada por el coronavirus.

* En su audiencia de confirmación del cargo, Yellen dijo a los legisladores que los beneficios de un programa de estímulos generoso sobrepasan los costos de elevar la carga de deuda del Gobierno.

* El presidente electo Joe Biden, que tomará posesión del cargo el miércoles, propuso la semana pasada un paquete de estímulos fiscales por 1.9 billones de dólares a fin de reactivar la economía y acelerar la distribución de vacunas contra el Covid-19.

* “Hoy realmente todo tuvo que ver con Janet Yellen y la presión que está ejerciendo para aprobar estímulos“, dijo Thomas Martin, jefe de gestión de portafolios de Globalt Investments in Atlanta.

* Los principales índices de Wall Street avanzaron a máximos históricos recientemente por las expectativas de una recuperación veloz de la economía, que derivaría de un significativo aumento del gasto fiscal y de la distribución de vacunas.

* El martes, ocho de los 11 sectores de S&P 500 mostraron alzas, liderados por el segmento de energía. Las bajas más destacables se produjeron en las áreas de empresas de servicios, consumo e inmobiliarias.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 116.26 puntos, o 0.38%, a 30,930.52 unidades; en tanto que el S&P 500 sumó 30.66 puntos, o 0.81%, a 3,798.91 unidades y el índice Nasdaq ganó 198.68 puntos, o 1.53%, a 13,197.18 unidades.

* Por la mañana, Bank of America abrió con alzas, ya que superó las estimaciones de utilidades del cuarto trimestre y se unió a JPMorgan, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co al liberar reservas de efectivo para cubrir pérdidas crediticias provocadas por la pandemia. Sin embargo, la acción recortó ganancias y cayó un 0.7%.

* Las ganancias de Goldman Sachs, en tanto, se duplicaron y rebasaron de lejos las proyecciones del mercado tras otro desempeño espectacular en su unidad de intermediación, pero sus acciones también perdieron ganancias iniciales para terminar con un declive de 2.3%.

