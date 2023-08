Meta lanza una herramienta para crear música con IA; esto es lo que debes saber

Meta lanzó AudioCraft, una herramienta de IA que permite a los usuarios crear música y sonidos desde cero con entradas basadas en texto como parte del mayor impulso de su CEO, Mark Zuckerberg, hacia la IA generativa.

Meta presentó AudioCraft, de código abierto, como una herramienta que tiene como objetivo hacer que la IA generativa para audio sea más simple y esté más ampliamente disponible.

Todos los usuarios de Facebook pueden instalar AudioCraft y Meta invita especialmente a investigadores y profesionales de la música a utilizarlo.

La nueva herramienta es el resultado de una combinación de tres modelos generativos de IA: MusicGen toma entradas de texto para crear música, AudioGen hace lo mismo con sonidos como pasos o ladridos de perros y una versión mejorada de EnCodec ayuda a mejorar la calidad percibida de los dos más temprano.

MusicGen recibió capacitación sobre 20,000 horas de música con licencia propiedad de Meta o con licencia específica para este fin, mientras que AudioGen recibió capacitación sobre efectos de sonido públicos.

Meta presentó su primera versión de EnCodec como una herramienta de IA para comprimir y descomprimir archivos de audio sin perder calidad para compartirlos rápida y fácilmente en octubre de 2022. Su objetivo era mejorar la calidad de todos los sonidos, no solo de la música.

En ese momento, se centró particularmente en llamadas y mensajes de voz, especialmente en circunstancias adversas, como una conectividad de red deficiente. El modelo ha evolucionado desde entonces y hoy se presenta junto con AudioGen y SoundGen como una herramienta que ayudará a que los sonidos sintéticos y la música parezcan reales cuando no lo son.

Críticas a las IA desde el mundo de la música

Si bien algunos artistas han adoptado herramientas generativas de IA para ser más creativos, otros han criticado las infracciones de derechos de autor.

Drake y The Weeknd no estaban contentos de ser imitados en el éxito viral de TikTok “Heart on My Sleeve”, una pista que afirmaba usar versiones de IA de sus voces para crear un deepfake aceptable.

Por otro lado, Paul McCartney está entre los más entusiastas. Recientemente anunció que una canción de los Beatles de 1969 se terminará con la ayuda de IA.

