El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar la postura de las agencias calificadoras que ayer revisaron a la baja la calificación soberana de México, pero consideró que tienen una falla porque tienen una metodología de hace 30 años y neoliberal.

Asimismo, insistió en que la economía del país crecerá al menos 2% este año y 4% en el sexenio.

“Con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, esa es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal, que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción.

“Por eso sus pronósticos, no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa “mañanera”.

El miércoles, Fitch rebajó la calificación de deuda de México a «BBB» desde «BBB+», porque anticipa más tensión para las finanzas públicas por el deterioro del perfil crediticio de la petrolera estatal Pemex y una débil perspectiva macroeconómica.

Por su parte, Moody’s bajó su panorama para la nota de México de «estable» a «negativa», lo que apunta a una mayor probabilidad de un recorte.

Ante la pregunta de si le preocupan a su gobierno los aranceles a productos mexicanos que ha amagado imponer el presidente estadounidense Donald Trump, López Obrador afirmó que no.

“No porque nosotros no vamos a contratar deuda o mejor dicho, no vamos a aumentar la deuda pública, tenemos finanzas públicas sanas, está muy bien la recaudación, vamos bien en el ejercicio del presupuesto, no tenemos problema de inflación”, dijo.

“A pesar de que está lloviendo fuerte, ya parará, diría mi paisano Chico Ché. A pesar de eso, el peso está resistiendo, entonces vamos bien y de buenas”, expresó.

Asimismo, indicó que aunque no lo digan los expertos, cada vez hay más trabajo en el país, aumentó el salario y hay más bienestar.

“Tenemos asignaturas pendientes pero estamos trabajando”, afirmó el presidente.

Con información de Reuters

Lee también: