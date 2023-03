México es más seguro que Estados Unidos: López Obrador

Aunque hace unas semanas se registró el secuestro y asesinato de dos ciudadanos estadounidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es más seguro que Estados Unidos por lo que desestimó las alertas de viaje que el gobierno de aquel país lanza sobre la situación de violencia en diversos estados mexicanos.

“Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México, con seguridad. Eso lo saben los estadounidenses y nuestros paisanos allá, están bien informados, tan es así que usted dice las alertas del gobierno hablan que sólo se puede viajar a Campeche y Yucatán.

“Si fuese así, no estarían llegando tantos estadounidenses a la Ciudad de México y al país, es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México, entonces ¿qué está sucediendo? Es un doble discurso de aquel lado”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: México investiga antecedentes por narcotráfico de estadounidenses asesinados en Tamaulipas

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que hay una campaña por parte de los intereses conservadores en México y también de Estados Unidos contra el movimiento de transformación que encabeza.

En ese sentido, AMLO criticó a los medios de comunicación a los que tienen intereses declarados sobre el status quo, no obstante, enfatizó que la población está bien informada y busca otras formas de adquirir verdadera información.

El tabasqueño consideró que las alertas sobre la inseguridad que se vive en México sólo son un acto de manipulación.

“No les creen a ustedes, o no les creen todo, es un cambio que se está dando, en México hemos avanzado muchísimo, México es de los países con menos analfabetismo político, no es que tengan miedo, no es esta realidad de violencia que usted menciona, es manipulación, pura y vil manipulación”, mencionó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado