México es líder en innovación de modelos de negocio en LATAM: Visa

La compañía Visa ha colocado a México como líder regional en términos de innovación de modelos de negocio por la expansión del acceso a la banca, el desarrollo de soluciones omnicanal y métodos de pago alternativos para los consumidores que no tienen acceso a servicios bancarios.

Este anuncio se da en el momento en que Visa presenta su primer estudio sobre el estado de la innovación en América Latina, titulado The State of Innovation in Latin America. El estudio destaca los indicadores clave de las empresas altamente innovadoras de la región.

“Lo que notamos es que esta región tiene como punto de partida la colaboración como pilar importante para agilizar la innovación. Con etso traemos la apertura del estudio en México, tenemos en el mundo 13 espacios de innovación como el que estamos abriendo en México. En América Latina tenemos Miami y Sao Paulo para atender a la región y estas redes como centros de innovación nos permiten explorar e identificar tendencias en la industria de pago que se pueden estar generando en estas regiones, en estos mercados para poder agilizar la llegada de otras innovaciones”, detalló en entrevista para Forbes México, Vanessa Meyer, Vicepresidente de Innovación y Relaciones Estratégicas para Latinoamérica y el Caribe.

El nuevo Estudio de Innovación de Visa amplía el modelo ya demostrado sobre facilitar un trabajo práctico, con un equipo integrado por tecnólogos y líderes empresariales para diseñar y construir soluciones relevantes para el mercado.

“Comprometidos con el uso del diseño centrado en las personas, asegurándonos que el consumidor sea siempre el centro de los esfuerzos de innovación de Visa, las sesiones en el estudio de innovación van desde la definición de problemas críticos hasta la creación de prototipos para socios que ellos pueden utilizar para construir la nueva generación de pagos y mucho más”, detalla parte del documento que presenta la empresa.

Sobre la perspectiva de cómo México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para este tipo de tendencias, la directiva detalló que influye mucho la presencia de grandes empresas en el páís.

“Creemos que va a haber en los próximos años una aceleración y una gran oportunidad de expandir los pagos digitales y para eso, a nosotros en donde nos interesa enfocarnos y donde nos interesa trabajar, es en pagos sin contacto, estamos empujando también tecnologías de tokenización y también los pagos en tiempo real contextuales porque creo que eso va a ayudar a expandir los pagos en México”, dijo Meyer.

En días pasados Visa anunció la apertura de su Estudio de Innovación en la Ciudad de México, el tercer espacio de innovación de Visa dedicado a América Latina y el Caribe, después de São Paulo y Miami. Diseñado para fomentar la colaboración y la experimentación en tiempo real, el nuevo estudio ofrece un entorno creativo que utiliza metodologías probadas para que clientes, socios y fintechs desarrollen conjuntamente la próxima generación de soluciones de pago y comercio.

Además de los centros para América Latina en México, São Paulo y Miami, Visa cuenta con Centros de Innovación en Berlín, Londres, Moscú, Singapur, Dubái, Nueva York, San Francisco, y Varsovia, un total de once Centros y Estudios de Innovación en su red mundial.

“El nuevo estudio se basa en el éxito del Centro de Innovación en Miami y el Estudio de Innovación en Brasil, donde ya hemos creado y desarrollado conjuntamente varias soluciones que están en el mercado”, dijo Meyer.