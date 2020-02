En México, mientras más horas de trabajo tienes, menos ganas: estudio

Casi la mitad de los empleados mexicanos que trabajan más de 56 horas a la semana, además de tener jornadas que rebasan lo establecido por ley, no cuentan con un salario suficiente, seguridad social ni un contrato estable, refirió un estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

De los empleados que trabajan más de 56 horas a la semana, el 49% no cuenta con un salario suficiente, el 44% no tiene seguro social y el 53% está sin un contrato estable. En el caso de los que laboran entre 49 a 56 horas, el 49% tiene ingreso insuficiente, el 43% no tiene seguridad social y 53% no tiene un contrato estable, señaló el estudio.

Para el caso de quienes trabajan menos de 24 horas en una semana laboral las cifras son mayores, puesto que el 65% no tiene una remuneración económica suficiente, el 87% labora sin seguridad social y el 89% no tiene un contrato estable, reveló.

“Resulta totalmente revelador e indignante que personas con jornadas completas, de 40 a 48 horas, o incluso con jornadas excesivas, más de 48, presenten indicadores tan altos de violación a sus derechos laborales y precarización de sus condiciones de trabajo”, subrayó el estudio de la organización.

La jornada laboral máxima en este país es de ocho horas, a excepción del turno nocturno que corresponde a siete horas. Además “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”, acuerdo con el artículo 123 constitucional.

“Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos”, establece el la fracción IX de dicho artículo en la carta magna.

Los sectores más afectados

En el caso de los sectores que más se ven afectados en el tema laboral son el agropecuario, de la construcción y el relativo al alojamiento o restaurantero, explicó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Del ámbito agropecuario, el 71% de los trabajadores no tienen un salario suficiente, el 85% no cuenta con seguridad social y el 91% no tiene un contrato estable; en el caso de las personas dedicadas a la construcción, el 53% no cuenta con ingresos económicos suficientes, el 70% no tiene seguridad social y el 81% está sin un contrato estable, develó.

Para el caso de los empleados del sector de alojamiento y restaurantero, el 46% no tiene un salario suficiente, el 57% no tiene seguridad social y el 67% trabaja sin un contrato estable, detalló el informe.

“Los sectores con mayor violación a su derecho al trabajo digno, como era de esperarse, son el sector primario, referido como la agricultura, ganadería, pesca y actividades similares; los servicios, donde se incluye sobre todo a quienes trabajan en hogares; y los de la industria de la construcción”, puntualizó.

