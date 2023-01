Cobee quiere ayudar a las empresas a compensar la falta de aumentos salariales con otros beneficios

El auge del sector de los beneficios para los empleados apenas está despegando en el país. Para los empleados ya no se trata sólo de recibir un salario, ahora buscan obtener prestaciones adicionales que les permitan mejorar su calidad de vida e incluso fortalecer su lealtad hacia la empresa. Este es el mercado en el que Cobee pretende crecer en México.

“Hay una corriente de empleados que ya no buscan solo un salario. Al final, los trabajos son lugares en los que pasamos más tiempo y las personas empiezan a valorar otra serie de beneficios que son importantes para ellos y los suyos. Esto se aúna a que las empresas no pueden seguir incrementando salarios por la presión fiscal o porque sus márgenes de utilidad se están reduciendo. Entonces no tienen que pensar en pagar más, sino mejor”, dice en entrevista Ignacio Travesí, cofundador y CSO de Cobee.

En este plus laboral, las empresas incluyen soluciones como vales de comida, cupones de gasolina, acceso a espacios deportivos e incluso pólizas de salud. Cobee, fundada en 2019 en España, es una app y una tarjeta a través de la cual el empleado puede gestionar todos estos beneficios.

Se prevé que el mercado de vales de comida y soluciones de beneficios para empleados crezca de 214,360 millones de dólares en 2022 a 320,680 millones de dólares en 2029, revela un reporte de Fortune Business Insight. Estas soluciones “ayudan a los empresarios a mantener motivados a sus empleados y a mejorar la productividad general del lugar de trabajo”, agrega el estudio.

Travesí, que antes de fundar Cobee fue parte del equipo de GymPass, vio en el mercado una oportunidad de crear un producto holístico que diera un beneficio laboral con un impacto en la compensación total.

“Veíamos que se podía generar mucho más impacto en los empleados y compañías consiguiendo que la gente usara mucho más sus beneficios. A veces llega un empleado a un trabajo y tiene sus beneficios dispersos en diferentes plataformas que tienen diferentes formas de consumo y de repente te das cuenta que no le das provecho a todo por esta misma razón”, explica el emprendedor.

Iniciar operaciones en México, explica Travesí, era el paso obligado para la empresa, ya que se trata de uno de los mercados con mayor penetración en este segmento.

“México es uno de los principales mercados en cuanto a la entrega de beneficios, en especial en la entrega de vales de gasolina y despensa. Cuando llegamos, vimos una peculiaridad muy clara, México es la puerta de entrada al resto de América Latina y también observamos que podíamos contar con talento local de gran calidad que podría acompañarnos para llevar el producto al siguiente nivel. Aunado a esto, el poco desarrollo digital en la gestión de beneficios en el país se sumó a los ingredientes que hicieron de esta región el lugar ideal para un producto como Cobee”, dice el emprendedor.

De acuerdo al reporte de Fortune Business Insights, el rastreo de cupones de papel es cada vez más difícil para las empresas emisoras a medida que aumentan los robos y los usos indebidos. Como resultado, la demanda de vales electrónicos está aumentando, lo que permite al emisor realizar un seguimiento en tiempo real de los datos basados en el uso de cupones.

Para finales de 2023, la intención de Cobee es alcanzar entre 15,000 y 20,000 usuarios en México, mercado donde arranca en una primera etapa con el producto de vales de despensa. Hasta ahora, Cobee ha recaudado un total de más de 60 millones de dólares en diferentes rondas. La última tuvo lugar en noviembre de 2022 por 41.4 millones de dólares y fue liderada por el fondo mexicano Dila.

Ante los recortes actuales de personal y presupuesto en las empresas, el emprendedor no ve un riesgo en el recorte de este tipo de beneficios a los empleados. En el primer año de la pandemia, la empresa de origen español realizó una encuesta entre sus clientes para saber si había posibilidad de que quitaran sus beneficios a empleados debido a la crisis. La respuesta fue en su mayoría negativa pues de acuerdo a Travesí, las empresas no consideraban esto como “un coste tan grande para ellos y al mismo tiempo les reporta un beneficio y una satisfacción a sus empleados muy elevada”.

“Uno de los mayores problemas es que los departamentos de recursos humanos tienen algo de miedo a cambiar y probar nuevas herramientas. Sabemos que esta área es una posición muy estratégica que está muy sujeta a la crítica, tanto para las cosas buenas como las malas. Me parece que este tipo de iniciativas son las que hay que impulsar para aumentar la satisfacción de los empleados”, concluye Travesí.

