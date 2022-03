México necesita un banco que tome las decisiones en casa, dice Banorte sobre Banamex

ACAPULCO, Guerrero.- En el marco de la venta de Banamex, el presidente del Consejo de Administración de Banorte, Carlos Hank González, afirmó que para México es muy importante contar con un banco que tome las decisiones en casa y esté comprometido a estar en el país para siempre.

Por ello, la venta de Banamex y el interés de Banorte en comprarlo puede ser una gran oportunidad para llevar esa idea a cabo, sin embargo, la decisión aún está bajo análisis, dijo el banquero.

En entrevista con Forbes México previo a la 85 Convención Bancaria, Hank González señaló que Citi no han precisado cómo hará la venta ni qué implica ésta, por lo que cuando lo comuniquen, estarán atentos y en ese momento harán el análisis de pujar o no por la institución.

“En lo personal y en Banorte así lo creemos, es importante para México contar con un sistema financiero fuerte, contar con un grupo financiero fuerte, con un banco fuerte que esté en México y que apoye a los mexicanos; probablemente esta sea una gran oportunidad de poder llevarlo a cabo, pero en el caso de específico de Banorte, pues tendremos que analizar bien qué es lo que van a vender, cómo lo van a vender y qué tiempo pretenden”, indicó.

Hank González dice que en este momento es difícil ver desde lejos qué les gusta y si apostarían por algo, ya que esto es como como comprar un automóvil y hasta que no se maneja, se siente cómo funciona, qué seguridad da, se puede verdaderamente sentir uno entusiasmado de comprarlo.

“Es el mismo caso, ver desde lejos y decir lo que más me gusta es esto, esta no es una compra que se ve desde lejos, no, habrá que verla más de cerca y con mucho detalle y en ese momento podremos decir qué es lo que lo que pudiera ser interesante”, precisó el presidente del grupo financiero.

Sin embargo, reiteró que para México es importante contar con un banco mexicano que tome las decisiones en casa, “que defina en casa, que tenga el compromiso en casa, que esté comprometido para siempre estar en México y seguir contribuyendo el desarrollo de México”.

El directivo recordó que cuando salió a la venta Banorte, era el banco número de 18 de 19 instituciones financieras, sin embargo, en la actualidad de las más de 50 instituciones financieras, en la mayoría de los indicadores son el número dos, solo detrás de BBVA.

“Eso ha sido precisamente lo que nos ha movido, motivado a poder verdaderamente seguir creciendo y poder seguir contribuyendo, porque verdaderamente creemos, desde mi abuelo lo he escuchado y sigue siendo gran parte de nuestro ADN, el que México cuente con un banco que le ayude al desarrollo de nuestro país, de los negocios mexicanos pequeños medianos y grandes”, expresó.

Sin embargo, en sus planes no solo está el análisis de la compra o no de Banamex, también quieren ser para el 2023 el banco digital número uno en el territorio nacional, además de aprovechar la tecnología para ofrecer a sus clientes productos hiperpersonalizados, lo cual es parte de su estrategia Visión 1, 2, 3.

Y es que para los próximos años, Hank González ve a Banorte siendo un aliado del país y los mexicanos, que impulse el crecimiento y el desarrollo, además de tener la capacidad de entender y proveer soluciones financieras a las personas.

“Terminamos esta Visión 2020 y lanzamos este esfuerzo de la Visión 1, 2, 3 de convertirnos en el número uno en el 2023 en la banca digital y lo estamos haciendo porque verdaderamente creemos que tenemos grandes oportunidades de crecimiento y grandes oportunidades de crecimiento”, destacó el banquero.

