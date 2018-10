México no está interesado en acuerdo con EU para deportar a migrantes

Notimex.- Ni la administración federal actual, ni la que iniciará funciones el 1 de diciembre, están interesadas en un acuerdo con Estados Unidos para que el gobierno mexicano realice un programa de deportación masiva de migrantes centroamericanos, dejó claro el canciller Luis Videgaray Caso.

En ese sentido descartó las versiones de un supuesto acuerdo que estaría buscando Estados Unidos para apoyar financieramente a México con el fin de deportar a migrantes centroamericanos y caribeños que están en las fronteras mexicanas y que buscan asilo en el vecino país.

En el marco de su comparecencia ante el pleno del Senado con motivo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno federal, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dejó claro que no ha habido aceptación verbal ni escrita de ningún acuerdo en la materia con el vecino país del norte.

El funcionario aseveró que, incluso, el tema ya fue platicado con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “y la postura es la misma. No está en el interés de nuestro país un acuerdo para deportar migrantes antes de que crucen de manera ilegal a Estados Unidos”.

Así contestó Videgaray Caso a las preguntas hechas en ese sentido por senadores de los diferentes grupos parlamentarios, a quienes también respondió críticas como la exclusión del tema migratorio en el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Es un tratado de comercio, no debiera haber compromisos de carácter migratorio, pero no implica que no haya, como parte de la relación con Estados Unidos, un diálogo migratorio’’, expuso el canciller.

Al ser cuestionado sobre la supuesta limitante o prohibición para que México tenga acuerdos comerciales con otras naciones como China, aseguró que “no existe disposición alguna que genere una limitación, ni con China ni con ninguna otra economía independientemente de sus características o ubicación geográfica.

“La facultad de un país de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su versión original, es irrestricta, el Artículo 2205 del tratado original así lo prevé”, refirió al respecto.

En ese sentido mencionó que cualquiera de los tres países puede retirarse de manera unilateral, “simplemente tiene que mandar una carta a los otros dos y en seis meses está fuera. Lo puede hacer por este motivo o lo puede hacer por cualquier otro”.

Con respecto al tema del autotransporte, Luis Videgaray aclaró que no se vulnera ninguno de los permisos que ya existen, son 32 empresas mexicanas que realizan labores de autotransporte.

