México puede solucionar fácilmente problema de migración: Trump

Un día después de amagar a México con la imposición de aranceles a todos sus bienes, el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra el país por no contener la migración ilegal que llega a Estados Unidos.

El mandatario aseguró que su vecino se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas y ha hecho una fortuna.

Asimismo, tras culpar al Partido Demócrata por tener malas leyes migratorias, señaló que México puede resolver el problema fácilmente.

«¡Es tiempo para ellos de hacer finalmente lo que se debe hacer!», afirmó por medio de su cuenta de Twitter.

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019