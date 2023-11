México recibe en exclusiva el 550 de New Balance y Aimé Leon Dore

New Balance y Aimé Leon Dore vuelven a sorprender en el sneaker game presentando su colaboración en torno a la silueta del icónico modelo 550, que ahora llega a México por primera vez. Esta alianza celebra la unión de dos marcas con un fuerte legado y un espíritu innovador compartido.

El modelo 550, confeccionado con cuero envejecido, rinde homenaje a la estética de los años 1980 y destaca con sutiles acentos en tonos verdes. Esta colaboración adquiere un significado especial al vincularse con la comunidad local del Lower East Side a través del Masaryk Community Gym.

De esta forma, es como New Balance y Aimé Leon Dore reafirman su compromiso con la diversidad de los cinco distritos de Nueva York y su conexión con el mundo del baloncesto.

En cuanto a los detalles de la silueta, la parte superior del calzado combina cuero y malla tejida, manteniendo la identidad distintiva del logotipo “N” de New Balance. El 550 presenta una variación de colores que incluye tonos de azul marino y verde, con un sutil efecto amarillento que agrega un toque único.

Esta colaboración entre New Balance y Aimé Leon Dore no solo fusiona la herencia y el legado de ambas marcas, sino que también aporta un toque de moda contemporánea a la ecuación.

El calzado estará disponible en cantidades limitadas en las tiendas de New Balance en los Centros Comerciales Andares en Zapopan, Angelópolis en Puebla, Antea en Querétaro, Galerías Monterrey y en la recién inaugurada boutique New Balance Masaryk en la Ciudad de México. También puede encontrarse en línea en la web de New Balance México.

