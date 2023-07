México se reafirma como potencia en tiro con arco; gana oros en Juegos Centroamericanos

EFE.- México hizo valer su jerarquía este lunes y logró dos medallas de oro en tiro con arco por equipos masculino y femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo.

En dos finales disputadas contra Colombia, en el Polígono de Tiro con Arco de Ciudad Merliot, en el central departamento de La Libertad, los mexicanos superaron su pruebas por marcadores de 162-150 en el arco recurvo femenino y 168-163 en el masculino.

El plato fuerte de la jornada fue la prueba de mujeres, en el que el equipo mexicano contaba con las medallistas olímpicas Alejandra Valencia (bronce en Tokio 2020) y Aída Román (plata en Londres 2012), así como la joven Ángela Ruíz, de 17 años, y descrita en su país como la próxima estrella del tiro con arco mexicano.

“Puede que (yo) sea una promesa, puede que no. Todavía tengo mucho camino por recorrer y muchos ciclos olímpicos por delante. No me puedo confiar (…) seguiré trabajando (para) una medalla (en los JJOO)”, declaró Ruíz a la Agencia EFE.

No te pierdas: Tiro con arco: México gana el oro en equipos femeninos en la Copa del Mundo

La medalla de bronce fue para el trío guatemalteco, país que no tiene delegación propia sino que compite en dicho juegos como Centro Caribe Sports, organizador del evento, por una sanción al comité olímpico del país centroamericano.

En la rama masculina, el equipo integrado por Matías Grande, Caleb Urbina y Carlos Rojas superaron, en un duelo más reñido, a los suramericanos Santiago Arcila, Daniel Betancur y Jorge Enríquez.

“A Colombia se le tiene que reconocer su nivel, que es muy alto, ha sido uno de nuestros principales rivales (…) pero venimos entrenando muy bien pero no hay que demeritar el trabajo que ha venido haciendo Colombia”, destacó Grande a la agencia EFE.

En esta categoría, la medalla de bronce fue para Cuba.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado