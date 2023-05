Microsoft amplía herramienta de inteligencia artificial Copilot a 600 clientes

Después de dos meses de probar su nueva herramienta de IA basada en lenguaje natural Copilot con 20 grandes empresas, Microsoft anunció el martes una vista previa ampliada de la función para 600 clientes, ampliando el acceso a una herramienta integrada en su aplicación Office que inicialmente recibió críticas como un cambio de juego.

El programa de “acceso temprano” será solo por invitación y una vista previa paga que requiere una tarifa adicional, dijo Jared Spataro, vicepresidente corporativo de trabajo moderno de Microsoft, quien no quiso compartir cuándo el gigante tecnológico planeaba implementar el programa más ampliamente a su base completa de clientes, a pesar de que “la demanda me parece casi inagotable en este momento”, dijo Spataro en una entrevista con Forbes. “No hablo con un cliente en este momento que no esté interesado”. La compañía dijo que no revelará los precios externamente.

Spataro dijo que los primeros clientes informaron que las herramientas de reuniones de Copilot, la capacidad de resumir lo que sucedió en una reunión perdida y actuar como un asistente en tiempo real mientras se lleva a cabo una reunión, han sido citadas con mayor frecuencia por los primeros clientes como particularmente útiles. En una publicación de blog, también identificó los primeros comentarios que Microsoft recibió sobre la herramienta, como la necesidad de más interacciones conversacionales y de varios pasos con Copilot.

Cuando se le preguntó acerca de las preocupaciones de que las herramientas de IA generativa podrían exponer secretos corporativos o información del cliente, y algunos empleadores incluso prohibieron el uso de ChatGPT luego de filtraciones de datos confidenciales, Spataro dijo que Copilot no usa los datos de los usuarios corporativos para “entrenar” el modelo más grande.

“Todo lo que sucede relacionado con modelos de lenguaje grandes y el uso de IA ocurre dentro de lo que llamamos un ‘límite de inquilino’” en la nube de Microsoft, dice Spataro. “Ningún dato sale nunca de su ‘inquilino’ y nunca se usa ningún dato para entrenar los grandes modelos de lenguaje. Incluso esas declaraciones nos brindan una muy buena base con la mayoría de los clientes”.

Microsoft amplía herramienta de inteligencia artificial Copilot a 600 clientes en una vista previa paga

La compañía, que compró una licencia exclusiva para la tecnología subyacente detrás de ChatGPT en 2020, también anunció una nueva capacidad de “índice semántico” que requerirá que los usuarios de Microsoft 365 tengan sus versiones E3 y E5 para acceder a las capacidades de Copilot. En lugar de buscar archivos por nombres de títulos o palabras clave, Microsoft dice que la función mapea datos y utiliza una comprensión conceptual de los datos para recuperarlos.

Microsoft también anunció nuevas funciones en Copilot, como la integración de DALL-E, el generador de imágenes de OpenAI, en PowerPoint y la adición de consejos de capacitación basados en IA en Outlook para mejorar la redacción de correos electrónicos, una mejora que podría ayudar a los trabajadores que luchan contra el fenómeno de la “deuda digital” que Microsoft identificó. en su índice de tendencia laboral anual, cuyos resultados también se publicaron el martes.

El informe, que encuestó a 31,000 personas en 31 países y analizó datos de Microsoft 365, encontró que el 68 % de los encuestados dijeron que no tienen suficiente tiempo ininterrumpido durante la jornada laboral para concentrarse. También descubrió que casi el 60 % del tiempo que los usuarios pasan en Microsoft 365 usa herramientas de comunicación como Outlook o Teams, y poco más del 40 % se usa para producir trabajo con herramientas como Excel o Word. Según el análisis, los usuarios de correo electrónico más frecuentes pasan casi nueve horas a la semana en el correo electrónico, mientras que los usuarios de Teams más prolíficos pasan 7.5 horas a la semana en reuniones.

Los encuestados mencionaron reuniones ineficaces (no demasiadas) como su mayor obstáculo para la productividad en la encuesta. Microsoft, por supuesto, espera que sus clientes agreguen funciones de inteligencia artificial que ayuden a cambiar eso. “Lo que mucha gente siente ahora es que se necesita trabajo para trabajar”, dice Spataro.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

