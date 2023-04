Deep Tech | “No sólo es investigación científica, hay que saber de Project Management”: PMI Latinoamérica

El futuro está tocando la puerta del presente ante una humanidad despierta por el aceleramiento digital que, al mismo tiempo, se prepara para converger entre innovación, ciencia y tecnología: tres ejes que redireccionan la concepción de todo lo que hasta hoy conocemos. Prueba de ello son las Deep Tech, un reciente concepto que engloba empresas desarrolladoras de proyectos que ofrecen, crean y venden soluciones usando aplicaciones como Big Data, Nano Tech, Robótica, IA, robótica, procesamiento de lenguaje, por mencionar algunas.

“Las empresas Deep Tech están enfocadas en resolver grandes problemas de la humanidad, como la obtención y suministro de energías, desarrollo agroindustrial y escasez de alimentos. Las Deep Tech direccionan el enfoque hacia los grandes problemas globales, es decir, no resuelven problemas pequeños mediante aplicaciones móviles, por ejemplo, sino mediante la aceleración de procesos, como fue la creación de la vacuna en tiempos de pandemia. Están integradas por grupos multidisciplinarios y tienen un desarrollo físico, no sólo digital. Pueden crear nuevos mercados o alterar los ya existentes, lo que impacta en la economía. Tienen un enfoque de cooperación y no de competición. Aceleran la innovación”, detalló Lucero Itziar Carreón, VP de Vinculación Empresarial en la ADIAT, en su participación en el Foro 30 Promesas 2023 realizado por Forbes México.

Invertir en Deep Tech: una apuesta vigente

Es una realidad que detrás del desarrollo de las Deep Tech existe una serie de fases que solidifican un funcionamiento conveniente para la ciencia y la tecnología a nivel internacional. Así, hacerlo posible implica planteamiento y razonamiento profundos, de forma que el marco científico pueda expandirse a una utilidad social satisfactoria mediante la participación de industria privada y gobiernos capaces de sostener y financiar los grandes proyectos.

En palabras de Ricardo Triana, director ejecutivo de PMI Latinoamérica, detrás de una Deep Tech existe el respaldo de una serie de proyectos con resultados e ideas materializadas.

“[Los titulares de estas empresas] Deben tener la habilidad para lograrlo y saber cómo convertir las ideas en realidad, de otra forma serían sólo buenas intenciones. Hay problemas críticos que atender: clima, economía, agricultura y biotecnología. Si tu desarrollo no funciona, por muy bueno que suene no sirve.

Las Deep Tech no son lo mismo que crear aplicaciones móviles, eso sería Shallow Tech, es decir, corresponde a una tecnología más superficial; hablamos de herramientas mucho más profundas que involucran una investigación que intercepta múltiples industrias”, expresó el ejecutivo de PMI durante su participación en el mismo evento.

Ricardo Triana ejemplificó la utilización de la ciencia en el desarrollo industrial mediante un escenario de biotecnología. “Podría ser un desarrollo de drones que vigile tus cultivos y que, mediante IA, indique cuándo y cómo recoger tus cultivos. Esto no correspondería a una sola industria sino a una interconexión de ellas”.

Tres grandes misiones para las Deep Tech

Salud, educación y agroalimentación son los tres grandes problemas globales que las Deep Tech están estudiando ahora mismo, de acuerdo con Lucero Itziar, panelista de la ADIAT, quien dejó claro que innovación, ciencia y tecnología deben ser un ‘tierra fértil’ para la investigación académica de jóvenes estudiantes debido a que son las nuevas generaciones quienes están naciendo al mismo tiempo que las nuevas tecnologías.

El directivo de PMI Latinoamérica también enfatizó que “en Latinoamérica tenemos juventud apasionada, el problema es que pasión no necesariamente involucra talento ni resultados. Es un problema de herramientas, una carrera a largo plazo con perspectivas internacionales”, y añadió que la estimación sobre crecimiento económico es que la IA pueda incrementar el PIB mundial hasta en 1.1%.

Deep Tech en México: ¿cuáles son los desafíos?

La directiva de la ADITAR señaló que estas empresas enfrentan tres desafíos importantes: talento humano, inversión de tiempo y recursos financieros. Además, la educación enfocada en emprendimiento es fundamental para una sinergia entre ciencia y emprendimiento.

Por su parte, Ricardo Triana de PMI Latinoamérica recalcó que creatividad no es innovación. “Puedo ser creativo, pero no innovar ni cambiar el estatus quo, hay que cambiar el marco de referencia, tener un proceso ágil para ajustar necesidades, dar un marco a la innovación y crear el talento, es decir, capacitar a las personas que se especialicen en robótica, por mencionar una herramienta. Esto no pasa por sí solo, hay que capacitar y sembrar habilidades.

También hay que saber de Project Management porque en algún punto de las Deep Tech hay que saber manejar el negocio. No sólo la parte técnica sino también entender de negocios, porque podrías ser un buen científico, pero no ser atractivo para un inversionista. Te va a tocar relacionarte con muchas personas, convencerlos, exponer tu idea entre la técnica, la parte de negocio y la parte personal. Pensar en habilidades y crear talento de manera consciente es el desafío.

El director ejecutivo de PMI Latinoamérica concluyó que, si bien todos los proyectos tienen más o menos un ciclo similar entre idear, construir y capitalizar, a veces este orden puede no ser predictivo.

“Hay que pensar el método porque un proyecto no puede arrancar y descubrir los ‘cómo’ en el camino; cuestionar si los beneficios que prometí realmente están ahí, si no entonces ajustar el proyecto. Esto no es fácil, la gracia de hacerlo fácil es la comunidad: unirse con personas que ya hacen Deep Tech y aprender de ellos, generar nueva información y colaborar en la solución de un problema que por naturaleza es complejo”, finalizó.