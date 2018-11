Mientras en México las cuestionan, las consultas populares son tradición en EU

En varias latitudes del globo aún se sienten los temblores de los terremotos que se producen cuando gobiernos hacen consultas con sus ciudadanos.

En el Reino Unido todavía lidian con las consecuencias del Brexit; en México, se debate la legalidad de la consulta del NAIM, y en Cataluña luchan para conseguir una votación legal en la que los ciudadanos decidan si se independizan del Estado español.

Mientras preguntar directamente al ciudadano qué quiere es controvertido en estos países, en Estados Unidos la democracia directa tiene forma de boleta desde hace años.

Lee también: Coparmex pide no abusar de consultas en el gobierno de AMLO

En las elecciones de medio término que se celebraron este martes, se renovaron cargos políticos en ejecutivos estatales y el legislativo federal.

Junto con esto, los ciudadanos de 37 estados tuvieron que pronunciarse sobre un total de 155 propuestas de leyes que, de implementarlas, impactarían directamente en su día a día.

Estas son las ballot measures, también llamadas proposiciones o cuestiones, más destacadas que los ciudadanos votaron:

Tres miembros republicanos de la Cámara de Representantes estatal presentaron una iniciativa en abril de 2017 para que Oregon dejara de ser un estado santuario, es decir, un estado con políticas que limitan la cooperación de las instituciones y personal público en la aplicación de la Ley de Migración federal.

La cuestión que los votantes de Oregon tenían que decidir era si querían permitir el uso de agencias estatales, fondos, equipamiento y personal para identificar y detener aquellos que violaran la Ley de Migración: inmigrantes indocumentados.

La medida fue rechazada por un 62.7% de los votos, frente al 37.3% de apoyos que recibió. Los comités que hicieron campaña a favor de la propuesta invirtieron un presupuesto de 408,905 dólares, mientras que las cinco contrarias, se gastaron 6.63 millones de dólares.

Gracias a un 64.41% de votos a favor, los ciudadanos con antecedentes penales que hayan cumplido toda su condena podrán votar en Florida. Sólo se exceptúan los condenados por delito de asesinato y ofensa sexual.

Puesto que con las midterms empieza la campaña para las presidenciales, en este caso, de 2020, este derecho puede tener efectos en la elección del próximo presidente.

The Sentencing Project estimó que en 2016, 6.1 millones de ciudadanos de EU no pudieron votar por causa de sus antecedentes penales. Esto representa el 2.5% de los votantes.

En Florida, esta cifra fue de más de 1.68 millones de ciudadanos, un 10.43% de aquellos con derecho a voto.

La iniciativa surgió a raíz de una sentencia de febrero de este año, en la que el juez consideró inconstitucional reestablecer los derechos de voto a los exconvictos.

En este caso, el comité Floridians for a Fair Democracy hizo campaña a favor de esta cuestión, en la que invirtió 21.5 millones de dólares.

Amendment 4 passed! millions of tax paying citizens once again have the right to vote. I remember when this amendment started as a petition from Floridians for a Fair Democracy in 2016, and here we are 2 years later.

— Savannah (@SavannahGrib) November 7, 2018