Monreal deja a un lado los reclamos a Morena de ‘piso parejo’ y agradece financiamiento

Ricardo Monreal se registró como aspirante para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la contienda interna de Morena para elegir a su candidato presidencial, y agradeció al partido por otorgar 5 millones de pesos a cada aspirante para financiar sus giras.

El político dejó a un lado los reclamos de ”piso parejo” que se suscitaron esta semana con los demás contendientes, como Claudia Sheinbaum.

“Para mí son suficientes (los recursos) y los vamos a saber invertir en las cosas que se requieran urgentemente, y el episodio del pasado no lo toco (sobre reclamos de ‘piso parejo’). Cierro ese capítulo de los años pasados y comienza una pagina más de la historia. Espero que camine hasta ahora el partido, cuidando todos los extremos de la equidad y el ‘piso parejo’. Confío mucho en el partido”, señaló.

El senador con licencia agradeció los recursos que le otorgará su partido, pues dijo que no sabía cómo iba a costear sus giras por todo el país, ya que no tendrá ingresos al dejar su cargo como legislador. Además, mencionó que esta decisión ayudará a que las llamadas ”corcholatas” no acudan a financiamiento ilegal.

“Hoy me enteré de este proceso y su financiamiento y quiero felicitarlos porque en la mañana platicaba con mi yerno sobre cómo le íbamos a hacer para cubrir estos 60 días y no tenía solución, porque dejé el senado y no percibiré dieta alguna”, declaró.

Mencionó que su primer acto de esta gira para coordinar los Comités comenzará en el Monumento a la Madre, en la Ciudad de México, después el martes estará en el Estado de México; el miércoles, en Puebla; el jueves, en Hidalgo; viernes y sábado, en Zacatecas, y domingo, en San Luis Potosí.

