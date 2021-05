Morena denuncia ante FGR a Aureoles por intimidación a Ramírez Bonilla

Mario Delgado, líder nacional de Morena, informó este lunes que denunciarán al gobernador Silvano Aureoles ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) de la Fiscalía General de la República (FGR) por intimidar al candidato a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bonilla.

El morenista acusó que a través de mensajes de Whatsapp, el candidato y su vocera fueron advertidos que eran vigilados y acusados de traición.

“Eres un putito. Un malagradecido, nos vemos pronto, miserable”, se lee en un mensaje atribuido al gobernador Aureoles.

“Eres un miserable traidor. Puto delincuente, nos vemos pronto”, se aprecia en otro.

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo exigió al gobernador de Michoacán sacar las manos de la elección y no recurrir a la violencia para enrarecer el ambiente electoral en la entidad.

“Le pedimos al gobernador que saque las manos, que no se meta, que deje

que la gente decida libremente y también le pedimos a la gente de

Michoacán, a los distintos liderazgos que están viviendo este tipo de

amenazas, que no nos acostumbremos a la violencia; no normalicemos esto,

no pensemos que es parte de una lucha por el poder. Esto es un delito, el

gobernador se está comportando como un delincuente, como líder de una

pandilla de hampones”, advirtió el líder morenista.

