Morena requiere un ‘piloto experimentado’ o su vuelo se estrellará: Alejandro Rojas

El proceso de elección de un dirigente para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no se adhiere a estatutos constitucionales y pone el foco en los candidatos más populares sin tomar en cuenta la experiencia de estos, advierte Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a candidato en las elecciones internas de Morena.

“EL INE se pasó por el arco del triunfo los preceptos constitucionales, no hay tope de campaña, no hay debates. Si les preguntan a quien conocen, pues va a salir quien más haya invertido, quien tiene un cargo o el más famoso en Twitter, si vamos a elegir al piloto por esa razón, el vuelo va a estar pésimo y quien sabe si nos caigamos”, advierte el senador suplente de Ricardo Monreal que en este momento cuenta con licencia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) establecer los lineamientos y calendario para la renovación de la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a través de una encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes.

La encuesta se llevará a cabo con el apoyo de un grupo de expertos con tres empresas demoscópicas que cuenten con amplio conocimiento y dos personas que hayan participado en el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos.

Este ejercicio para elegir a los dirigentes de Morena se llevará a cabo del 26 al 2 de octubre y debido a que el INE determinó que no existe un padrón cierto y confiable, se considera a todos los ciudadanos que se autodenominen como simpatizantes o militantes de Morena.

Para Rojas Díaz la dirigencia de Morena está en disputa entre dos grupos: uno que busca tener un partido monolítico, cerrado, sin diálogo democrático y en donde únicamente impere una “visión facciosa”; y el otro grupo, integrado por “la mayoría” de los militantes, que quieren un partido del siglo 21.

“Tenemos gran desafío y oportunidad de darle a la sociedad un nuevo espacio para ser interlocutor con diversos poderes públicos, y un interlocutor inteligente con todos los actores sociales, desde los pequeños y medianos empresarios, hasta líderes indígenas, magisteriales, toda las causas de equidad de género, las agendas de la innovación”, advierte en entrevista con Forbes México.

Rojas Díaz recuerda que Morena ganó las elecciones de 2018 con la consigna de establecer un “cambio verdadero” y en ese sentido considera necesario “ciudadanizar” más al partido.

“No estamos gobernando sólo para los Lópezobradoristas, Morena no puede ser una dama de compañía silenciosa del gobierno, ni estar atrás en el proceso de cambio que exige el país, Morena tiene que ser un partido político de vanguardia, de transformación”, apuntó.

Por ello advierte que a la cabeza del partido debe estar una persona que se establezca como aliado y no como “empleado” del presidente Andrés Manuel López Obrador y él se considera más adecuado para hacer esa tarea, por sobre los cuatro aspirantes más populares: Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Yeidckol Polevski y Gibrán Ramírez.

“Soy el único de los cuatro que tiene experiencia política de campañas que tengo la energía y vitalidad, no solo lucidez mental como mi amigo Porfirio; Mario nunca ha coordinado una campaña, no conoce el país porque nunca lo ha recorrido como nosotros; Yeidckol es buena contadora, es buena empresaria pero ella no hizo la campaña de AMLO aunque lo diga, todos sabemos quien hizo la campaña fue el propio Andrés Manuel; y el joven Gibran es un joven impetuoso, que tiene talento pero no tiene conocimiento real de la política”.

De llegar a la presidencia Rojas Díaz propone establecer casas de gestión popular para estar cerca de los militantes y simpatizantes del partido, contar con métodos de comunicación digitales y vía telefónica y que las candidaturas a los puestos del partido se determinen de acuerdo a la popularidad y relación directa de los aspirantes con los ciudadanos.

