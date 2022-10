Morena, aliados y el PRI aprueban segunda propuesta sobre Fuerzas Armadas; pasa al pleno

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron la nueva propuesta, presentada por Morena, para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública hasta 2028. Pasa al pleno.

En sesión, la propuesta fue avalada con 19 votos a favor Morena, PT, PVEM y un voto del PRI (Sylvana Beltrones), 10 en contra de los partidos de oposición y 1 abstención.

El dictamen nuevo conserva la modificación del artículo quinto transitorio para ampliar a 2028 que el presidente disponga de la Fuerzas Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Las modificaciones vinieron en la presentación del informe. Señala que éste se presentará en el Congreso de la Unión cada semestre, el cual contendrá información sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en dicho periodo, y proporcionará los indicares cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos y debe corroborar el respeto a los derechos humanos y a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

También señala que a partir del primer semestre de 2023 y hasta 2028, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámara del Congreso de la Unión, para el análisis y dictamen de los informes que entregará el Ejecutivo.

Para la emisión del dictamen semestral, la comisión convocará, si así lo requiere, a los titulares de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas sobre el uso de la Fuerzas Armada en tareas de seguridad pública y señalará aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencias de los uniformados en estas labores.

La comisión también remitirá a cada cámara del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación. Uno vez aprobados, serán enviados al Ejecutivo Federal.

Y a partir de 2024 el Ejecutivo establecerá un fondo de apoyo a los estados y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, y no podrán ser utilizados los recursos para otro fin y serán distribuidos en proporción al número de habitantes con que cuente cada estado.

En la sesión, el bloque de contención (PAN, PRI, PRD, MC, Grupo Plural) también presentó una propuesta, pero quedó fuera, ya que la incoativa de Morena obtuvo la mayoría de votos.

Durante la discusión, los partidos de oposición rechazaron la propuesta de Morena, pues señalaron no confiar en que los titulares de secretaria se reúnan con la comisión bicameral y en la creación del fondo para estados y municipios. Además, criticaron que la propuesta no tiene calendarización sobre cómo se irán retirando las Fuerzas Armadas de las calles.

“Y no veo ningún cambio a la minuta original. Son vaciladas, caray. El informe ya lo prevé la minuta original, nada más que en vez de un año, es seis meses. El que el informe se dé a un año o seis meses, viene a ser lo mismo, porque van a informar lo que quieran”, dijo el emecista Noé Castañón.

Mientras, los legisladores de Morena pidió votar ambas propuestas y la que tuviera más votos fuera al Pleno, y que sí no se lograba la mayoría calificada, más adelante se presentará otra propuesta sobre las Fuerzas Armadas.

“Votemos una de las dos propuestas, en el orden que se presentaron y tengamos de base ese documento para no agotar la reflexión. Y ver la posibilidad que mañana pueda ser votada (en el pleno) o el miércoles, pero no sigamos descalificando. El pleno decide y si decide que no hay mayoría calificada y se rechaza, sigamos el procedimiento legislativo en otro periodo y nosotros vamos a apoyar la consulta que promueve la presidencia”, dijo al morensita Imelda Castro.

