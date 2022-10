Próxima semana discutirán reforma sobre duplicar vacaciones

Ya hay fecha para que avance la reforma que busca duplicar las vacaciones de los trabajadores. El martes 11 de octubre, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado discutirá y votará las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para establecer que los trabajadores tengan al menos 12 días de vacaciones a partir de su primer año cumplido de servicio.

Esta propuesta reformaría dos artículos de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfruten de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables, y aumentará dos días laborables por cada año subsecuente de servicios hasta llegar a veinte.

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones, aumentará dos días de vacaciones por cada cinco de servicios, de acuerdo con la propuesta.

En caso de pasar, la reforma se enviará al pleno del Senado, y después a la Cámara de Diputados, por lo que se espera que quede aprobada antes de que finalice el año.

Actualmente, en la ley se establecen 6 días de vacaciones en el primer año de servicio cumplido, e irá incrementado dos día por cada año.

“Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios”, se menciona actualmente en la Ley Federal del Trabajo.

Con estos datos, según el informe “Is paid annual leave available to workers?” del World Policy Analysis Center de 2021, México es el país en América donde sus trabajadores tienen menos días de vacaciones pagadas; cantidad es semejante a Nigeria, Tailandia, Filipinas y China.

Mientras que en Canadá, Honduras, Costa Rica, Jamaica y Bahamas, los trabajadores tienen casi lo doble de vacaciones, y en Cuba, Perú, Brasil, Nicaragua y Panamá, reciben 30 días de descanso igual que en países europeos, como Austria, Francia y España.

