MTV lanza campaña para que jóvenes voten en elecciones de 2020

Reuters.- En 1990, una Madonna en bikini envuelta en una bandera estadounidense instó a los televidentes de MTV a votar en las elecciones al Senado, cuando la cadena de televisión para jóvenes se asoció a la campaña “Rock the Vote” que mezclaba cultura pop y política.

Treinta años después, con los millennials y la generación Z destinados a superar a la generación del Baby Boom por primera vez en una elección presidencial estadounidense, MTV lanzó el martes su campaña más ambiciosa para que vayan a votar, acudiendo a celebridades para aprovechar el floreciente activismo juvenil.

La iniciativa “+1thevote” -que se extenderá por un año en las múltiples plataformas de televisión de MTV, redes sociales y eventos en vivo incluye planes para abrir nuevos centros de votación en campus universitarios, patrocinar eventos escolares que organicen campañas de registro e integrar mensajes de votación en espectáculos.

“No necesitas mirar más allá de las protestas por el cambio climático y lo que está pasando en las calles para ver que esta es una generación activa”, dijo Brianna Cayo Cotter, vicepresidenta senior de impacto social para MTV y sus plataformas asociadas VH1, CMT y Logo.

Young people will make a difference in the 2020 election. Will you be our +1? https://t.co/hEh9YTg5A1 #Plus1TheVote pic.twitter.com/h6Dp6SDWey

— MTV (@MTV) November 19, 2019