Muere a los 65 años Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft

Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft Corp, murió por complicaciones del linfoma no Hodgkin que sufría en Seattle a los 65 años el lunes, dijo su firma de inversiones en nombre de su familia.

“Hoy lloramos a nuestro jefe, mentor y amigo cuyos 65 años fueron demasiado cortos, y manifestamos el honor que ha sido trabajar junto a alguien cuya vida transformó el mundo”, dijo en un comunicado Vulcan, la firma de inversiones de Allen.

Su hermana, Jody Allen, también publicó un comunicado manifestando sus condolencias.

“Mi hermano era un individuo extraordinario a todos los niveles. Mientras muchos lo conocían como experto en tecnología y filántropo, para nosotros fue un hermano y tío muy querido”, lamenta.

PUBLICIDAD

A principios de este mes, Allen reveló que estaba tratándose el por el linfoma no Hodgkin, el mismo tipo de cancer que superó hace nueve años. Este fue el motivo por el que abandonó su cargo de CEO de Microsoft.

El actual, Staya Nadella, tubo unas palabras de recuerdo en un comunicado publicado en Internet.

”Creó productos mágicos, experiencias e instituciones y, con ello, cambió el mundo. Aprendí tanto de él: su inquietud, curiosidad y empeño por los estándares más altos es algo que continuará inspirándome y a todos en Microsoft”, afirma Nadella.

Allen ocupaba la posición número 44 de la lista de millonarios de Forbes 2018, con un patrimonio estimado en más de 21,700 millones de dólares.

Era propietario del equipo de la NBA Portland Trail Blazers i del de la NFL Setattle Seahawks y tiene acciones en el equipo de futbol americano los Sounders de Seattle.

We miss you.

We thank you.

We love you. pic.twitter.com/rxkn1IjJ0R — Trail Blazers (@trailblazers) October 15, 2018

Estos equipos forman parte de Vulcan Inc., la compañía que fundó en 1986 y que aglutina emprendimentos y organizaciones en diferentes áreas.

Por ejemplo, el la industria aeroespacial, con la inversiones en emprendimientos en la industria así como desempeñar un papel clave en forjar el primer aeronave espacial con capital privado, el SpaceShipOne.

También en el sector inmobiliario, a través de Vulcan Real Estate, la compañía ha dado luz a un portfolio de activos por valor de 3,000 millones de dólares desde el año 2000 en proyectos de planificación urbana, construcción, rentas y financiación de proyectos.

Y en la industria audiovisual, Vulcan Productions está tras el documental nominado a un premio Emmy “Body Team 12”.

Reacciones en Twitter

Por esta ubicuidad de las actividades y proyectos de Allen, las redes sociales se han llenado de muestras de condolencia por parte de organizaciones y personajes destacados en deportes, tecnología, medicina y entretenimiento, como los que destacamos a continuación:

The world has lost a remarkable human being. Co-founder of Microsoft, owner of two sports franchises and amazing philanthropist. RIP Paul Allen #NBAFamily https://t.co/GJ3FHcdVXa — Pau Gasol (@paugasol) October 15, 2018

RIP to the man in charge of it all, Mr. Paul Allen. I hope we sent you out with high praises with our victory yesterday in London. You with the most high now, no more pain required. — Frank Clark (@TheRealFrankC_) October 15, 2018

#RIP Paul Allen (1953-2018). The Microsoft co-founder and philanthropist made significant contributions to naval heritage by funding the expeditions that discovered the wrecks of USS Indianapolis, USS Lexington, USS Juneau and several other historic ships. pic.twitter.com/yWluXGhnE0 — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 15, 2018

We lost a great technology pioneer today – thank you Paul Allen for your immense contributions to the world through your work and your philanthropy. Thoughts are with his family and the entire Microsoft community. — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 15, 2018

Las preguntas de Paul Allen

En el sitio web de Vulcan Inc. se desvelan algunas de las preguntas que se formulaba Paul Allen y cuyas respuestas han liderado su empeño a lo largo de estos años.

Si tienes tu startup o ya eres un empresario consolidado, puedes lanzarlas en la próxima junta, a ver qué pasa. Aquí te las resumimos:

“Nuestro fundador, Paul Allen, a menudo empieza una conversación con su equipo preguntándo: ‘¿Qué viene a continuación?’ (‘What’s next’). Es una pregunta simple pero que frecuentemente da pie a discusiones imaginativas que nos llevan a preguntarnos qué es posible si miramos un poco más en este rincón aún por explorar”.

“Nos unimos a Paul en preguntarnos: ‘Qué solución debería existir y que aún no existe?’”.

“Cuando tratamos de hacer algo, Mr. Allen constantemente pregunta: ‘¿Y si…?’ y empuja a la gente a desafiar su pensamiento convencional, colaborar entre diferentes disciplinas y reimaginar lo que es posible”.