Catástrofe y emergencia climática, términos más populares que calentamiento global

EFE.- Aunque el público está acostumbrado a palabras como ‘calentamiento global’, los medios emplean cada vez más términos como ‘catástrofe’ y ’emergencia’ para referirse a esta amenaza, según un análisis de los artículos publicados en la prensa británica desde 2006 que ha sido presentado este miércoles, Día de la Educación Ambiental.

El estudio, elaborado conjuntamente por el Observatorio de Medios y Cambio Climático (MeCCO) de la Universidad de Boulder (EU) y Babbel, un software de aprendizaje de idiomas en línea, revela la prevalencia en la prensa británica de términos como ‘catástrofe climática’, ’emergencia climática’, ‘crisis climática’, colapso climático’, frente a otras fórmulas más tradicionales como ‘calentamiento global’ y ‘efecto invernadero’.

Los periódicos analizados por el informe han sido The Daily Mail, The Guardian, The Observer, The Telegraph, The Daily Mirror, The Times, The Sun y News of the World.

En concreto, el término ‘catástrofe climática’ se ha utilizado tres veces más en 2021 que en 2020, ya que de enero a septiembre de 2021 se usó 33 veces, frente a las 11 ocasiones en las que esta palabra figuró en los textos periodísticos entre enero y septiembre de 2020.

‘Emergencia climática’ aparece en la actualidad unas 126 veces por mes, un aumento de 63 veces la cantidad anterior 2018, mientras que de enero de 2006 a septiembre de 2018, el término solo apareció en dos ocasiones mensualmente.

Otra de las conclusiones es que la fórmula ‘calentamiento global’ está cayendo en desuso, ya que esta expresión se usó únicamente 441 veces el pasado mes de octubre, una caída del 40% respecto a su pico en septiembre de 2009, con 740 menciones.

La experta lingüista de Babbel, Jennifer Dorman, ha señalado que “los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante ya que influyen en el público sobre temas importantes a través de las palabras que eligen”.

El cambio climático “es uno de los principales problemas de nuestra época” y por ello “el lenguaje periodístico es crucial para llamar a la acción climática a la sociedad”, asegura.

