Covid-19 y racismo, los puntos álgidos del primer debate presidencial en EU

La atención a la epidemia de Covid-19 y la violencia e injusticia por el racismo desatado en Estados Unidos fueron los dos temas que más señalamientos generaron en el primer debate presidencial de la carrera electoral entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Más que un debate, este primer ejercicio se asemejó a una acalorada discusión, en la que el moderador Chris Wallace tuvo poco éxito en controlar.

Lee también: Debate ríspido en EU: ‘Es díficil hablar con este payaso’, truena Biden ante Trump

Biden afirmó que Estados Unidos es un país más débil, enfermo, pobre y dividido desde que inició el mandato de Trump, situación que se hizo aún más profunda con la pandemia de Covid-19. Agregó que las medidas adoptadas por el gobierno actual han impulsado las ganancias de los más ricos y profundizado las pérdidas económicas para los pobres.

“Tenemos 4% de la población mundial, pero el 25% de los muertos por Covid-19, 40 personas al día contraen Covid y además alrededor de entre 750 y mil personas están muriendo, cuando él (Trump) presentó estos números dijo ‘es lo que es’, bueno esto está así por como eres tú”, dijo el exvicepresidente dirigiéndose a su oponente.

“El presidente no tiene un plan, él sabía desde febrero qué tan seria era la situación y no hizo nada”, agregó entre interrupciones del actual mandatario.

Aseguró también que se debió de apoyar con todo el sistema de salud y apoyos económicos para que la gente pudiera permanecer en su casa.

Por su parte, Trump criticó la propuesta de Biden de que los ciudadanos continúen en confinamiento y acusó que los estados gobernados por demócratas planean terminar estas medidas “cuando termine la elección”; además, culpó a China por la pandemia.

“El Dr. Faucci ha dicho que he hecho un trabajo fenomenal, algunos gobernadores demócratas, gente que incluso no está de mi lado ha dicho que he hecho un trabajo fenomenal y así lo hice, conseguimos los trajes, las mascarillas, los ventiladores y ahora estamos a unas semanas de la vacuna y muy poca gente está muriendo”, afirmó Trump.

No te pierdas: Trump llama socialista a Biden y éste lo califica como mentiroso durante debate

El tono de Biden se volvió más personal con los espectadores del debate al preguntar cuántos de ellos tenían una silla vacía en sus casas por los familiares que han fallecido por la epidemia, pero antes de concluir su mensaje fue interrumpido por Trump.

“Este hombre está hablando de una vacuna, tal vez tengamos una vacuna para final de año, pero la distribución se tardará hasta mediados del próximo año si la llegamos a tener”, señaló Biden.

Otro punto difícil del debate fue el tema del racismo, debido a que Biden señaló que Trump ha defendido grupos radicales racistas como el Ku Klux Klan y Trump respondió que mientras su oponente era vicepresidente en la administración de Obama, la comunidad afroamericana tuvo uno de los peores tratos.

Trump defendió la respuesta de su gobierno ante las manifestaciones impulsadas por el movimiento Black Lives Matter; en tanto, Biden aceptó que en Estados Unidos existía una injusticia sistémica en contra de la comunidad negra.

Respecto al pago que hizo Trump de sólo 750 dólares por impuestos en 2016 y 2017, el presidente negó los señalamientos y se limitó a decir que ha pagado millones de dólares y que transparentará la información.

En ese momento, Biden aprovechó para exigir que se comprometa a mostrar sus declaraciones fiscales y señalar como el peor presidente de la historia de Estados Unidos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado