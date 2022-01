EU alerta que Putin podría atacar Ucrania en ‘muy poco tiempo’

EFE.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, alertó hoy que, con los planes rusos de desplegar más tropas en la frontera con Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, dispone de la capacidad de atacar en “muy poco tiempo” el país vecino.

“Sabemos que hay planes en marcha para incrementar esa fuerza aún más en muy poco tiempo y eso da al presidente Putin la capacidad, también en muy poco tiempo, de tomar más acciones agresivas contra Ucrania”, dijo Blinken durante una intervención en la Embajada estadounidense.

Blinken, que se reunió más tarde con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó que EU ha estado centrado activamente en los acontecimientos en Ucrania “debido a la notable concentración de fuerzas rusas cerca de la frontera ucraniana”.

“Este es un momento crítico para Ucrania”, afirmó, según sus palabras publicadas por el Departamento de Estado.

Dicha concentración de fuerzas -que va acompañada de maniobras militares, incluso en Bielorrusia-, tiene lugar “sin provocación” y “sin motivo”.

“Lo que Rusia está haciendo con la agresión que ya ha cometido y la amenaza de una nueva agresión es desafiar los principios básicos que sostienen todo el sistema internacional y que son necesarios para tratar de mantener la paz y la seguridad”, resaltó.

Recordó que, según esos principios, “una nación no puede cambiar las fronteras de otra por la fuerza” ni imponer a otra con quien asociarse y tampoco crear esferas de influencia para “subyugar a sus vecinos a su antojo”.

“Si permitimos que dichos principios sean violados con impunidad, entonces abriremos una muy grande caja de Pandora y el mundo entero está siguiendo lo que pasa aquí”, subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense, que también se reunirá con su homólogo, Dmitro Kuleba.

Además, aseguró que la solución a la actual crisis en torno a Ucrania depende “en última instancia” de la “decisión del presidente (ruso Vladimir) Putin”.

“Tengo muchas esperanzas de que podamos seguir en la senda pacífica y diplomática, pero en última instancia es una decisión del presidente Putin”, dijo.

Con todo, las maniobras militares lanzadas en los últimos días por el Ejército ruso han incrementado los temores sobre una inminente escalada en la frontera con Ucrania.

Rusia niega planes de ataque a Urania

Rusia negó que se plantee una invasión del país vecino, aunque sí ha prometido tomar “medidas técnico-militares”, sin especificar, en caso de que Occidente no renuncie al ingreso de Ucrania en la OTAN, una de las garantías de seguridad que Moscú exige a EU y la Alianza Atlántica.

Rusia aseguró este miércoles que en Europa no habrá una guerra a gran escala y negó planes de “atacar o invadir” Ucrania, pese a la acumulación de tropas cerca de la frontera con el país vecino.

“Estoy convencido de que no hay ningún riesgo de una guerra a gran escala en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. No vamos a tomar medidas agresivas. No vamos a atacar o invadir Ucrania”, dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

Riabkov llamó a Occidente a no preocuparse por las nuevas maniobras ruso-bielorrusas y “concentrarse en la senda de la diplomacia”.

Washington calificó la víspera de “preocupantes” los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia, que se celebrarán entre el 10 y el 20 de febrero, en medio de temores por una hipotética invasión rusa de Ucrania.

“Estoy repitiendo continuamente que estamos abiertos al diálogo, que estamos por una solución política. Y lo repito de nuevo”, recalcó Riabkov al intervenir en el club de debates Valdái.

El diplomático ruso insistió en que Moscú no hace “nada que amenace a Ucrania”.

“Solo estamos llevando a cabo maniobras y desplazamos las tropas en nuestro propio territorio. Y es algo que continuaremos haciendo”, dijo Riabkov, citado por la agencia TASS.

