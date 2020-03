OMS declara pandemia por el coronavirus Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus Covid-19 ya es una pandemia.

En conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que esta decisión se da luego de estar evaluando el brote de coronavirus “y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”.

“Por lo tanto, hemos evaluado que el coronavirus Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, señaló el jefe de la OMS.

Apuntó que el organismo está preocupado por la propagación y los retos que ahora enfrentan los países que combaten al virus, pero también señaló que varios naciones “han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado”.

“Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un #coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”, señaló.

