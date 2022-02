Rusia dice que sus tropas regresarán a la normalidad en ‘3 o 4 semanas’; OTAN y EU no ven desescalada rusa

El embajador de Rusia en Irlanda, Yury Filatov, calificó este miércoles de “locura” la suposición de que su país pretende invadir Ucrania y aseguró que las tropas rusas desplegadas en la frontera con ese país vecino regresarán a la normalidad en “tres o cuatro semanas”.

El diplomático efectuó esas declaraciones a la cadena pública irlandesa (RTE), en una entrevista en la que rechazó que la presencia militar en la región sea un “acto de agresión” o sirva como preparativo para la invasión de Ucrania.

“No tenemos planes de invadir a alguien y, mucho menos, a Ucrania. No tenemos motivos políticos, económicos, militares (…) Si usted supiera algo sobre la gente ucraniana y la rusa no me hubiese hecho nunca esa pregunta”, respondió Filatov en referencia a las intenciones de Moscú.

El embajador reconoció que desconoce cuántos de los 130,000 soldados que han sido desplegados en varios puntos de la frontera con Ucrania serán retirados, tal y como adelantó el presidente ruso Vladímir Putin este martes.

“Lo que sí puedo decir es que dentro de tres o cuatro semanas, la configuración de las fuerzas en la región occidental de Rusia volverán a su situación estándar habitual”, señaló Filatov.

El diplomático recordó que el Ejército ruso está efectuando maniobras militares en la región junto a su aliado de Bielorrusia y que estos ejercicios concluirán el próximo 20 de febrero: “Se podrán comprobar la próxima semana”, agregó.

Al ser preguntado por las localizaciones donde se replegarán las tropas y la distancia que las separará de la frontera ucraniana, Filatov fue tajante.

“Irán exactamente a donde tienen que ir. Estarán en territorio ruso. Esto no es asunto de nadie en absoluto”, zanjó el embajador.

GOMEL, BIELORRUSIA – 15 DE FEBRERO: misil balístico táctico OTR-21 Tochka disparado durante el simulacro militar de Determinación Aliada-2022 de las fuerzas armadas rusas y bielorrusas en Gomel, Bielorrusia, el 15 de febrero de 2022. Foto: Stringer/Anadolu Agency vía Getty Images.

Foto: © Stringer/Anadolu Agency vía Getty Images.

Rusia acusa a EU de amenaza por 60,000 tropas en Europa

Estados Unidos busca crear una “amenaza permanente” a Rusia con el emplazamiento de 60,000 tropas en Europa y más de 200 tanques y 150 aviones, denunció este miércoles el Consejo de Seguridad ruso.

“Su principal objetivo en Europa es crear una amenaza permanente a nuestro país”, declaró al periódico ruso “Rossiiskaya Gazeta” el subsecretario de esta entidad, Mijaíl Popov, en medio de las denuncias de Occidente de un inminente ataque ruso contra Ucrania, en cuyas fronteras ha desplegado más de 100,000 tropas.

EU ha conformado en Europa “un grupo considerable de tropas, que superan los 60,000 militares, 200 tanques y alrededor de 150 aviones de combate”, según el político ruso.

En particular, señaló que en los últimos siete años ha tenido lugar “un incremento considerable” de las tropas estadounidenses en

Europa, cuyo número creció en un 30%, mientras que el número de blindados se ha multiplicado por cuatro.

Brest (Bielorrusia), 16/02/2022.- Una imagen fija extraída de un vídeo informativo facilitado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra un SU-30SM de la Fuerza Aérea Rusa durante el ejercicio operativo conjunto de las fuerzas armadas de Bielorrusia y Rusia ‘Union Courage-2022’ en la región de Brest de Bielorrusia, el 16 de febrero de 2022. El ejercicio operativo conjunto bielorruso-ruso ‘Union Courage-2022’ está programado para celebrarse del 10 al 20 de febrero de 2022 centrándose en las tareas de represión y repeler la agresión externa durante una operación defensiva, así como la lucha contra el terrorismo y la protección de los intereses del Estado de la Unión. Foto: Ministerio de Defensa de Rusia.

“Desde 2014 el Pentágono lleva a cabo el programa antirruso ‘Contención de la agresión en Europa’, en el que invierte anualmente entre 4,000 y 5,000 millones de dólares del presupuesto de EU”, indicó.

Popov alertó también que Washington “mantiene en estado de preparación su armamento táctico nuclear, además de incrementar las capacidades del segmento europeo del sistema defensa antimisil global de EU”.

‘No le tememos a nadie’: ucranianos izan banderas para desafiar temores

Los ucranianos izaron banderas nacionales y tocaron el himno del país el miércoles para demostrar unidad ante los temores de una invasión rusa, que según las potencias occidentales podría ser inminente.

La bandera amarilla y azul ondeaba frente a escuelas, hospitales y muchas tiendas para conmemorar el “Día de la Unidad”, un feriado que el presidente Volodymyr Zelenskiy creó esta semana después de que Rusia concentrara tropas cerca de las fronteras de Ucrania.

Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Rusia ha negado que vaya a invadir, pero ha advertido que podría tomar medidas “técnico-militares” no especificadas si no se cumplen sus demandas de seguridad, incluidas las restricciones a la OTAN.

En el principal bulevar Khreshchatyk de Kiev, donde las banderas decoraban las oficinas del gobierno, todo era como de costumbre para muchos.

“Solo un día normal, pero estas banderas están aquí con un propósito, para mostrar que no le tememos a nadie. No nos asustan”, dijo Mykola, quien opera un pequeño puesto de café en la capital.

Por un altavoz en una oficina del Gobierno local sonaban canciones patrióticas, mientras que la televisión y los canales de YouTube del gobierno transmitían discursos y recordatorios entusiastas de la nacionalidad de Ucrania.

China pide una solución política a la crisis de Ucrania

El presidente de China, Xi Jinping, pidió el miércoles una solución política a la crisis de Ucrania en una llamada telefónica con su par francés, Emmanuel Macron, informaron los medios estatales.

Xi animó a todas las partes implicadas a resolver la crisis a través del diálogo y a hacer pleno uso de las plataformas multilaterales, incluido el formato de Normandía, una agrupación informal creada por diplomáticos franceses, alemanes, rusos y ucranianos en 2014, añadieron los reportes de medios.

Xi también dijo a Macron que China apoyará a más bancos e instituciones financieras francesas para que participen en el sistema de pagos transfronterizos en yuanes, dijeron los informes.

Región de Voronezh (Federación de Rusia), 16/02/2022.- Una imagen fija de un folleto tomada de un video publicado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia muestra los tanques rusos cargados en los vagones de carga del ferrocarril en la región de Voronezh, Rusia, el 16 de febrero de 2022. El 15 de febrero, las unidades de los distritos militares del Oeste y del Sur comenzaron a regresar de los ejercicios a sus bases por ferrocarril y carretera, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Foto: Ministerio de defensa de Rusia / EFE/EPA

OTAN no ve desescalada de Rusia; parece que aumenta tropas

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este miércoles que por el momento no han apreciado ninguna desescalada sobre el terreno después de que Rusia informara de que iba a retirar algunas de las tropas concentradas junto a Ucrania, sino que incluso podría estar incrementando esas fuerzas.

“Hemos oído señales de Moscú sobre su disposición a continuar los esfuerzos diplomáticos, pero por ahora no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno; al contrario, parece que Rusia continúa con el refuerzo militar”, indicó Stoltenberg a la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Defensa.

Insistió en que los mensajes y señales que llegaron ayer desde Moscú “proporcionan algunos motivos para un optimismo cauto” porque se trataba de un mensaje a favor de “la diplomacia”.

“Pero, al mismo tiempo, no hemos visto retirada alguna de fuerzas rusas y, por supuesto, eso contradice el mensaje de esfuerzos diplomáticos reales, así que está por ver si hay un retirada rusa. Estamos, por supuesto, monitorizando muy de cerca lo que Rusia hace en y alrededor de Ucrania”, expuso.

Reiteró que lo que la Alianza ve es que Moscú “ha incrementado el número de tropas y que más tropas están en camino”.

“Así que por ahora no hay desescalada, pero, por supuesto, oímos también el mensaje sobre diplomacia y estamos preparados para comprometernos en esfuerzos diplomáticos con Rusia”, constató.

Brest (Bielorrusia), 16/02/2022.- Una imagen fija extraída de un vídeo informativo facilitado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra un SU-30SM de la Fuerza Aérea Rusa durante el ejercicio operativo conjunto de las fuerzas armadas de Bielorrusia y Rusia ‘Union Courage-2022’ en la región de Brest de Bielorrusia, el 16 de febrero de 2022. El ejercicio operativo conjunto bielorruso-ruso ‘Union Courage-2022’ está programado para celebrarse del 10 al 20 de febrero de 2022 centrándose en las tareas de represión y repeler la agresión externa durante una operación defensiva, así como la lucha contra el terrorismo y la protección de los intereses del Estado de la Unión. Foto: Ministerio de Defensa de Rusia.

En cualquier caso, dijo que si Rusia “realmente” comienza a retirar fuerzas, la OTAN “dará la bienvenida” a ese paso, pero incidió en que “está por ver” si la desescalada se va a producir.

“Siempre han movido tropas de un lado para otro, así que veamos movimientos de fuerzas o de carros de combate no confirma una retirada real”, afirmó, y añadió que la “tendencia en los últimos meses y semanas ha sido un incremento constante en las capacidades rusas cerca de las fronteras de Ucrania”.

Por tanto, precisó que Moscú “mantiene la capacidad de una invasión en toda regla de Ucrania sin ningún aviso”, y explicó que lo que se ha visto en los últimos meses es que Rusia retira la mayoría de tropas de una zona concreta, pero deja allí el equipamiento, con lo que “muy rápidamente pueden enviar el personal de vuelta”.

“Lo que necesitamos es una retirada de fuerzas que sea duradera y real, no que muevan tropas”, detalló el secretario general, y evidenció que si Moscú invade Ucrania, Rusia “pagará un alto precio”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que las unidades rusas clave se estaban moviendo hacia la frontera, no alejándose.

“Está lo que dice Rusia y luego está lo que Rusia hace. Y no hemos visto ninguna retirada de sus fuerzas”, dijo Blinken en una entrevista en la MSNBC. “Seguimos viendo unidades críticas moviéndose hacia la frontera, no alejándose de ella”.

Una imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies muestra una vista más cercana del despliegue de los cazas Sukhoi Su-34 en la base aérea de Primorsko-Akhtarsk, en Krasnodar Krai, Rusia, el 13 de febrero de 2022 ( Emitido el 14 de febrero de 2022). Foto: Imagen Satélite 2022 Tecnologías Maxar.

Con información de Efe y Reuters

