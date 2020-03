Trump suspende los viajes desde Europa a EU por coronavirus

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en estas horas que se suspenderán todos los vuelos procedentes desde Europa por 30 días a partir del viernes a la medianoche, como parte de medidas para combatir la epidemia de coronavirus.

Trump dijo que las restricciones a los viajes no se aplicarán al Reino Unido.

En este sentido el mandatario dijo en su Twitter que “los medios deben ver esto como un tiempo de unidad y fuerza. Tenemos un enemigo común, en realidad, un enemigo del mundo, el coronavirus. Debemos vencerlo de la manera más rápida y segura posible. ¡No hay nada más importante para mí que la vida y la seguridad de los Estados Unidos!”.

The Media should view this as a time of unity and strength. We have a common enemy, actually, an enemy of the World, the CoronaVirus. We must beat it as quickly and safely as possible. There is nothing more important to me than the life & safety of the United States!

