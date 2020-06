Twitter suspende cuentas chinas por campaña de mensajes en apoyo a Pekín sobre pandemia

Reuters.- Twitter anunció esta tarde la eliminación de cientos de miles de cuentas vinculadas a una operación de influencia respaldada por Pekín que difundía mensajes favorables al Gobierno chino sobre una variedad de temas, que incluían el coronavirus.

La empresa suspendió una red central de 23,750 cuentas altamente activas, así como una red más grande de unas 150,000 cuentas “amplificadoras”, que según dijo se utilizaron para aumentar el contenido de las cuentas centrales.

Twitter dijo que la red tenía enlaces a una operación respaldada por el Estado chino desmantelada el año pasado por la empresa, Facebook y YouTube que había estado impulsando narrativas engañosas sobre la dinámica política en Hong Kong.

La nueva operación se centró en gran medida en las protestas en Hong Kong, pero también promovió mensajes sobre la pandemia del coronavirus, el exiliado multimillonario chino Guo Wengui y Taiwán, dijeron los investigadores asociados.

La actividad de la red sobre el coronavirus aumentó a fines de enero, cuando el brote comenzó a extenderse más allá de China, y se disparó a fines de marzo, elogiando la respuesta de China a la enfermedad. También usó la pandemia para antagonizar a Estados Unidos y los activistas en Hong Kong, señalaron.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había dicho a principios de mayo que había encontrado una red de cuentas de Twitter no auténticas con vínculos “altamente probables” con el Partido Comunista Chino que estaban difundiendo afirmaciones falsas sobre el coronavirus. Twitter rechazó las afirmaciones del Departamento de Estado en ese momento y dijo que las 5,000 cuentas identificadas incluían a organizaciones no gubernamentales y periodistas, y en gran parte no expresaban su apoyo a las posiciones chinas.