Musk dice que Tesla se deshará del título de presidente del directorio

Elon Musk volvió a encender el debate y la polémica en redes sociales, ahora con sus comentarios en Twitter, donde esta vez dijo que “la junta directiva de Tesla puede que no tenga más presidente en 3 años”.

“‘Chairman’ es un papel honorífico, no ejecutivo, lo que significa que no es necesario para dirigir Tesla”, añadió, generando hermetismo dentro de la compañía.

Incorrect. “Chairman” is an honorific, not executive role, which means it’s not needed to run Tesla. Will retire that title at Tesla in 3 years. 60 Mins edited out end of my sentence, where I said I could do whatever I want. They cut “provided I have the support of shareholders”.

— Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2018