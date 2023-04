Nadie puede hacer uso político del concierto de Rosalía en el Zócalo: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que “nadie puede hacer un uso político” del concierto de Rosalía en el Zócalo de este viernes 28 de abril.

“Este es un concierto de la ciudad para la ciudad, nadie puede hacer un uso político de esto, eso está mal, es un concierto, es alegría de los jóvenes, las familias, los niños”, afirmó.

“Los conciertos son gratuitos, de la ciudad para la ciudad. Afortunadamente ahora artistas de primer nivel quieren venir al Zócalo de la CDMX. Está mal cuando se quiere hacer un uso político, económico, es la ciudad de derechos y libertades con la que soñamos vivir todos”, agregó Sheinbaum Pardo este viernes en conferencia de prensa previo al concierto de Rosalía.

Luego de que Ocesa anunció ayer que el concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México es el cierre de la gira de la cantante española por el continente americano, y que lo hará sin recibir un beneficio económico por ello, Sheinbaum agradeció “la sensibilidad de ella” por no cobrar por su presentación de esta noche en la plaza mayor de la capital.

“Agradecer a los artistas cuando hacen un concierto gratuito, no me voy a meter en la parte política, es la alegría de la ciudad, el derecho a la cultura, a tener acceso a una artista tan completa y tan importante como Rosalía, mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar un boleto va a asistir al Zócalo”, comentó la mandataria capitalina.

Sobre los comentarios que desde el 1 de abril, cuando se anunció el concierto de Rosalía en el Zócalo de la CDMX, han surgido sobre un presunto costo millonario de la presentación, Sheinbaum respondió que “lo más importante está dicho, más allá de cómo fue, es la sensibilidad de ella y la verdad lo agradecemos mucho”.

Sheinbaum adelantó que aunque el cantante colombiano Maluma expresó su deseo por presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, el gobierno local todavía no tiene acuerdos con él ni con otro artista para futuros conciertos en la Plaza de la Constitución.

“Muchos artistas vienen a la ciudad de manera comercial, ellos de eso viven y es lo normal, Claudia (Curiel, secretaria de Cultura) lo que hace es ver quién viene (a la CDMX) y a partir de ahí buscar el contacto para ver si quieren venir al Zócalo, todavía no hay anuncios adicionales”.

