América Móvil espera noticias positivas para poder ofrecer TV de paga

Luego de que se postergara la decisión sobre su entrada a la televisión de paga, el director general de América Móvil (AMX), Daniel Hajj, señaló este miércoles que esperan tener noticias positivas al respecto, aunque aun no hay una fecha para una nueva votación.

En llamada con analistas sobre sus resultados financieros, indicó que la solicitud de la empresa propiedad de Carlos Slim está pendiente, la cual cumple con toda la normatividad vigente en el país.

“La competencia salvaría a los consumidores y al sector, creemos que Claro y América Móvil es una alternativa clara, entonces eso lo tendrá que determinar el IFT, esperamos noticias positivas en ese frente”, aseguró el directivo.

Hajj expuso que el mercado de televisión de paga esta altamente concentrado, donde existen 2 jugadores dominantes, uno de ellos con una cuota del 65% y que a pesar de ello no existen regulaciones asimétricas.

El directivo indicó que ambas empresas no “superponen” su red de cable, por lo que básicamente tienen dividido al territorio nacional y no existen condiciones de competencia ya que es un sector donde los precios suben constantemente y los suscriptores no.

Y es que, en enero pasado, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) postergó por el momento a América Móvil (AMX), propiedad de Carlos Slim, la autorización para dar el servicio de televisión de paga en México.

De acuerdo con fuentes consultadas por Forbes México, los comisionados del IFT votaron en contra de un dictamen que negaba a AMX entrar a este mercado, por lo que fue rechazado.

Así, las unidades técnicas del organismo regulador tendrán que hacer un nuevo dictamen relacionado a la autorización de América Móvil para televisión de paga.

La compañía aseguró que su entrada en este mercado impulsaría la competencia, cobertura y penetración, para lo cual realizaría inversiones adicionales por 8,000 millones de pesos.

