Pese a la crisis generada por el Covid-19 en 2020, el director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela del Rio, dice que sus clientes nunca dejaron de pagar, de hecho, solo el 4% busco algún tipo de apoyo, debido a que buena parte de ellos pertenecen a la economía informal, la cual se mantuvo pujante en medio de la pandemia.

En entrevista con Forbes México previo a la 84 Convención Bancaria, señala que fueron la única institución del sistema que no se apegó al congelamiento de cartera que acordaron la Asociación de Bancos de México (ABM), Hacienda, CNBV y Banxico, ya que no hubo necesidad de hacerlo y hasta registraron un incremento de más 20% en la cartera de crédito el año pasado,

“La realidad es que no hubo necesidad de utilizarlo, porque la economía informal en México siguió muy pujante y es entendible porque, todos aquellos que trabajan en la economía informal, pues saben que un día que dejan de trabajar es un día que lamentablemente no comen, así de crudo, así de duro, así de sencillo”, asegura.

Valenzuela del Rio comenta que muchos de sus clientes trabajan precisamente en esa parte de la economía, por lo que pudieron mantenerse al día, al mantener su actividad económica y porque el crédito es un facilitador para poder hacerlo, razón por la cual el banco observó un incremento en la cartera.

Además, destaca que al no congelar los créditos, la cartera vencida del banco “es la que es, no la pusimos en una burbuja” y se comportó razonablemente bien, con pequeños incrementos, pero nada fuera de lo normal.

“Nosotros damos muchos créditos pequeños, atomizados, la probabilidad de que muchos millones de clientes se puedan emproblemar a la vez, pues implicaría un cataclismo en la economía mexicana, lo cual obviamente no está pasando. Lo que hemos buscado siempre es donde hay voluntad de pago, buscamos la capacidad, lo estructuramos de tal forma que tengan el margen de maniobra para salir adelante, me parece que ese es el principio de la banca universal”.

Por lo que el banquero considera que desde la visión de Banco Azteca el 2020 fue un año “atípico-típico”, porque obviamente tuvieron que lidiar con el choque del Covid-19, la crisis económica inducida por el cierre de las actividades; pero, a pesar de la fuerte crítica, no cerraron ningún día de la operación del banco, ni de Elektra.

“Nos mantuvimos atendiendo como industria esencial que somos a nuestros clientes y eso nos permitió mantener nuestra actividad y creo que fue una decisión muy buena, porque no solamente se reflejó mantener la actividad crediticia, la actividad de intermediación financiera, la actividad de seguros y todo lo que hacemos”, resalta

Sin embargo, el director del banco aclara que la pandemia es un tema muy doloroso porque muchos enfermaron de Covid-19, inclusive él; además de las lamentables muertes producto por esta enfermedad.

“Lo que también fue muy valioso de esta crisis, es que una crisis es un riesgo y una oportunidad, claramente los riesgos los conocemos todos, pero la oportunidad estuvo ahí, ha sido un período de digitalización y de automatización, como nunca se había visto en la historia de la humanidad.

Y es que, para el directivo, este cambio en los hábitos de los mexicanos fue un acelerador e hizo un cambio radical en la forma en que trabajan, donde más personas vieron en las en la banca en línea una forma de hacer sus operaciones y tener un banco abierto las 24 horas, lo 7 días de la semana, alcanzadno mas de 12 millones de usuarios tan solo en su aplicación.

Por lo que no le sorprendería que en un momento tengamos más clientes digitales que físicos en ciertas áreas, lo cual demuestra que el ser popular no implica no estar a la vanguardia de la tecnología y de los retos que implica en la actualidad los avances que tiene la humanidad; además de seguir con sus planes de llegar a más personas.

“Somos un banco popular y cuando en México se habla de que somos un país poco bancarizado, pues justamente atenemos la población que la banca tradicional no ha podido o no ha querido bancarización, porque ciertamente es un modelo de negocio muy distinto. En México todavía hay una penetración financiera muy baja, particularmente en los segmentos populares, por ello también hubo un desarrollo de canales informales”.

Alejandro Valenzuela opina que en este momento de crisis y recuperación la banca esta sólida, la cual crear reservas proactivamente, a pesar de que esto afectó sus resultados, pero era lo necesario pata lo que vienen en el mediano plazo

“Tienes una banca que ya aprendió de los guamazos que vivimos en años pasados y hoy en día está actuando de manera proactiva, muy conservadora y está lista para enfrentar el temporal”, agrega.

