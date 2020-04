Hay condones suficientes para 6 meses, pero fabricantes no descartan desabasto

Ante la incertidumbre por la escasez de condones en México debido a la pandemia de Covid-19, algunas empresas que comercializan este producto en el país aseguraron tener abasto suficiente para al menos seis meses más, aunque no descartaron un problema más adelante en caso de que la situación de coronavirus se agrave.

La escasez de condones en México y el mundo es posible, pero todavía es complicado estimar la gravedad del impacto que tendrán las restricciones de este suministro global, detalló Grupo Karex, una de las empresas con mayor producción de este producto en el planeta.

TAMBIÉN LEE: En tiempo real, la pandemia que atemoriza al mundo de los negocios

Las tres fábricas en Malasia con las que cuenta Karen, fueron las únicas que se vieron afectadas por la decisión del gobierno de esa nación, luego de que implementó una orden de control de movimiento ante el avance del covid-19, explicó la compañía a Forbes México.

Por lo tanto, dichas plantas no pudieron operar por un periodo aproximado de 10 días, aunque tras un permiso de las autoridades del país asiático las fábricas están operando al 50% de su capacidad, hasta que se terminen las medidas restrictivas por el coronavirus.

En tanto, la instalación de producción en Tailandia ha funcionado plenamente durante todo este periodo; lo cual representa la mitad de la capacidad de fabricación de Karex.

“Todavía es muy difícil evaluar la gravedad del impacto de estas restricciones en el suministro global, ya que muchos de nuestros clientes y programas de ayuda humanitaria tienen inventarios a los que recurrir”, externó la compañía a este portal web.

TAMBIÉN LEE: Las mujeres mexicanas lideran la compra de condones: Prudence

Sin embargo, planteó que la gravedad de este problema se determinará en función del tiempo en que los fabricantes de condones no puedan reanudar sus operaciones a la normalidad.

México: medio año con producto seguro

Luego de que Karex anunció problemas en su producción, la empresa Prudence decidió hacer pedidos por adelantado hace unos meses, para contar con material suficiente en el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el Covid-19 en México.

Prudence cuenta con material suficiente para proveer los próximos seis meses sin problema, aunque no descartó que se presente una escasez de condones en caso de que se amplíe el problema de producción por la pandemia, informó su director de marketing, Alan Vera.

La empresa ha detectado compras mayores o diferentes a lo normal, puesto que en algunas tiendas donde ofertan su producto se ha comercializado de manera atípica, pero se han abastecido, señaló en entrevista a este portal de noticias.

Este tipo de compras comenzaron desde hace un par de semanas, cuando las autoridades sanitarias en el país implementaron medidas más estrictas para el confinamiento, apuntó Vera, pero por el momento el abastecimiento del producto es seguro.

TAMBIÉN LEE: La marca de condones que quiere romper con los tabús

La Ciudad de México, así como Mérida, Cancún y la regiones del sur son las zonas que mayor venta han registrado, además que de manera habitual representan el 50% del mercado nacional, subrayó.

En el caso de Condones Playboy en México, la empresa no depende de Grupo Karex para realizar sus su producto, puesto que lo realiza en territorio nacional, pero han encendido las “alertas amarillas” para que los proveedores de sus insumos básicos no fallen más adelante.

“Dependemos de terceros y estamos tratando de proteger a nuestros clientes con un stock de seguridad, pero no te puedo dar una señala clara de si sí o no va haber problema. Algunos insumos a lo mejor como no están trabajando no nos van a poder surtir”, refirió el gerente general, Fernando Aparicio.

A pesar de ello, aseguró que tiene un inventario para poder surtir sin problemas su producto los próximos cinco meses, durante el tiempo que dure la contingencia.

Abundó que ante el ambiente de especulación que hay en sector después del mensaje de Karex y la confirmación de sus proveedores sobre un cierre, se prepararon con antelación para sortear este tiempo de confinamiento, en lo que los fabricantes reanudan labores.

TAMBIÉN LEE: Condones, las últimas herramientas multipropósitos en Cuba

“Esto dependerá de la demanda del producto no se dispare, si esto se dispara habiendo una contingencia pudiéramos caer en un desabasto, sin embargo ahora estamos cubiertos por el plan de contingencia que han marcado los proveedores”, remarcó Aparicio.

Por el momento descartó sobre compras atípicas de su producto, ya que han analizado la demanda del artículo con otros periodos y el consumo van en línea con el comportamiento habitual.