Netflix, el rey del ‘streaming’ en tiempos del coronavirus

DW.- Con los mercados bursátiles en caída libre, los inversores buscan refugios más seguros y formas de cubrir las pérdidas con los ojos puestos en las empresas con el potencial de salir de la crisis actual en mejor forma que sus rivales.

Los fabricantes de papel higiénico, bicicletas y Netflix son los primeros en venir a la mente. Con un precio de 320 dólares por acción, Netflix ha bajado “solo” un 17% en el último mes, comparado con sus principales competidores en el mismo período: Comcast (24%), Disney (38%) y ViacomCBS (66%).

Y esto a pesar de que el comisario de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea (UE), Thierry Breton, pidió al director general de Netflix, Reed Hastings, que redujera la calidad del streaming a definición estándar en lugar de alta definición, la cual necesita más ancho de banda, para evitar una gran congestión del internet.

“Quemar dinero”

El modelo de negocios de Netflix se basa principalmente en renovación de las suscripciones de sus usuarios, y su famoso enfoque de “quemar el efectivo” debería disminuir a medida que la empresa va deteniendo la producción de series y películas. La producción en Estados Unidos y Canadá se ha detenido después de que la serie “The Witcher” se convirtió en el primer gran proyecto del Reino Unido en suspender su rodaje. El objetivo principal de la compañía es captar nuevos suscriptores, un objetivo difícil en tiempos de dificultades financiera.

No obstante, el gran tamaño de la biblioteca de Netflix y su algoritmo de recomendaciones están demostrando su gran ventaja competitiva. La mayor parte de la producción del segundo trimestre de Netflix está lista para estrenarse según lo previsto, con nuevas series en línea para debutar como #blackAF, NAILED IT!, Middleditch & Schwartz, Hollywood, Self Made, Unorthodox, así como la tercera temporada de Ozark.

La empresa de servicios financieros Credit Suisse descubrió que las descargas de aplicaciones por primera vez (nuevos suscriptores) están aumentando para Netflix en regiones afectadas como Hong Kong, Corea del Sur, Italia y España. Sin embargo, Needham & Co espera que los ingresos del mercado de streaming disminuyan un 6 por ciento en los Estados Unidos y un 28 por ciento en los mercados internacionales.

Impulsado por la deuda

En abril de 2019, Netflix pidió prestado 2,000 millones de dólares (1,800 millones de euros) adicionales para financiar el gasto en contenidos, y los duplicó en octubre. Esta ha sido su estrategia durante algún tiempo, ya que la compañía ha acumulado más de 12,000 millones de dólares en deuda a largo plazo, ayudada por la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal hasta mínimos históricos.

A pesar de generar más ingresos anuales (más de 20 mil millones de dólares) que sus rivales, Netflix rara vez tiene un beneficio anual debido a sus enormes gastos.

“Este es un escenario de ensueño para ellos”, aseguró Lynnwood Bibbens, director general de la cadena de entretenimiento Reach TV a Observer. “Lo peor para ellos son las altas tasas de interés ya que planean seguir aumentando sus gastos en contenido original. Los prestamistas de deuda, en particular Morgan Stanley, no tendrán ningún problema en asegurar la financiación de la deuda”, dijo.

No todo es tan positivo

Pero no todos los analistas son tan confiados. Los análisis de Needham & Co. muestran que Netflix puede perder ingresos debido a que la incertidumbre en el empleo lleva a disminuir el consumo no vital.

Netflix depende de los ingresos por suscripción establecidos en incrementos mensuales fijos. El aumento de la audiencia es bueno para la marca y puede mitigar las tasas de abandono a largo plazo, pero no da ningún beneficio financiero inmediato. Los suscriptores pueden, en efecto, duplicar su consumo en auto cuarentena sin aumentar las arcas de Netflix.

“Al menos en Estados Unidos, creo que los nuevos proveedores (por ejemplo, Disney+) tienen más probabilidades que Netflix de ver una oleada de nuevos suscriptores porque la penetración de Netflix ya es muy alta”, dijo Jon Giegengack, director de Hub Entertainment Research, a Observer. “Más audiencia no equivale a más ingresos para Netflix u otras plataformas ‘barra libre'”.