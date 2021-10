Este es el plan de Wyndham para entrar al segmento ‘all inclusive’ en los destinos más resilientes de México

La cadena Wyndham continúa con sus planes en México para reforzar su participación en el mercado “all Inclusive” con la apertura de dos resorts en Cancún y Playa del Carmen, adicional a las tres aperturas de resorts planeadas y los 200 millones de dólares (mdd) de inversión para 2022.

Wyndham Alltra es la marca número 22 de la cadena hotelera y la primera dedicada por completo al segmento de todo incluido, por lo que se unirán con el Grupo Playa Resorts para la reconversión de dos Resorts, lo cual generará la contratación de 600 colaboradores en Cancún y 300 en Playa del Carmen.

“Es nuestra única marca especializada en ‘all Inclusive’ y especializada en leisure al 100%, Wyndham Alltra nace de la combinación de nuestra marca de All Inclusive Travel for All y es una opción más en el segmento vacacional con una experiencia accesible, de calidad, con excelentes alimentos y bebidas, habitaciones y para todos”, explicó Jimena Faena, vicepresidenta de Marketing, Lealtad y Comunicación de Wyndham Hotels & Resorts para América Latina y el Caribe.

La cadena hotelera trabajará en la reconversión de las dos unidades para hacer realidad el Wyndham Alltra Cancún y Wyndham Alltra Playa del Carmen Adultos Only Resort.

Actualmente, la cadena hotelera cuenta con 89 millones de miembros a nivel mundial, por lo que su directiva reiteró que el segmento de viajes de ocio y placer es pieza clave para la recuperación turística y sobre todo en destinos como Cancún y Playa del Carmen, los cuales demostraron su resiliencia a nivel mundial.

“Nosotros vimos que la recuperación vino por el segmento leisure y es ahí donde buscamos crecer puntualmente porque vemos un crecimiento grande, el tema de la flexibilidad laboral y que tomen más vacaciones eso se va a mantener por un tiempo. Vemos un crecimiento de demanda vacacional muy fuerte y queremos abastecer esta demanda”, explicó.

Además, abundó que México está dentro de los tres países clave para la región, por lo que las cuatro aperturas restantes se desarrollarán en Tulum, Guadalajara, Saltillo y Reynosa.

“México es clave para el crecimiento de Wyndham a nivel mundial y a nivel regional por lo que representa el negocio de turismo, por la recepción de turistas internacionales, volumen de negocio. ¿Qué otro país es tan fuerte en el mercado leisure y corporativo? Pocos tienen esta fortaleza. México está dentro de los tres países claves de la región”, dijo.

Entre las tendencias de los viajeros post pandemia, destacó, está la flexibilidad de viajar a los destinos de playa tras la llegada del trabajo híbrido, así como los nómadas digitales que continuarán aventurándose los fines de semana a visitar lugares nuevos.

“Las tendencias de los nuevos viajeros es que valoran la posibilidad de viajar, antes el viaje era una obviedad hoy se tomó como una consciencia de valoración. Los nómadas digitales y la flexibilidad laboral es otra tendencia que permite tomarse vacaciones cortas y muchas veces al año y la flexibilidad es más grande”, finalizó Faena.

