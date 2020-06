Productoras de comerciales piden ‘luz verde’ para reanudar actividades y evitar pérdida de empleos

La producción de comerciales desde casa ha sido una buena estrategia durante el confinamiento para evitar el contagio de Covid-19; sin embargo, el mensaje de éstos resulta repetitivo cuando las ideas y los escenarios siempre son dentro de casa, además de que permanecen inactivos miles de empleos que han visto una disminución en sus ingresos y su situación ya es insostenible, señala la Asociación Mexicana de Filmadoras (AMFI).

“Entendemos las necesidades de quedarnos en casa y cuidarnos pero también la gente tiene necesidades económicas que si no empieza a cumplir no van a llegar a fin de mes, en este momento está batallando, ya no les alcanza, las economías familiares están muy desgastadas y también es importante reactivarnos con responsabilidad, para empezar a mover la economía desde nuestra industria”, dijo en entrevista Lorena Orraca, Socia y Miembro de la Mesa Directiva de AMFI.

Por ahora, la AMFI no tiene una fecha oficial por parte de las autoridades para regresar a sus actividades pero están buscando atención para que los dejen operar pronto.

De acuerdo con el Anuario Estadístico 2018, la industria cinematográfica generó 30,357 puestos de trabajo, cifra similar a la registrada por el sector del hierro y del acero, con 30,049 en 2017.

“Antes de que ocurriera la pandemia realizabamos en promedio 158.9 días de filmación entre todas las empresas AMFI –conformada por 50 producto—, cada día de filmación tiene un promedio de equipos de trabajo de entre 40 hasta 120 personas, varia mucho. Si multiplicas ese persona por 158 días son un montón que hoy están detenidos”, añadió Orraca.

La AMFI trabaja para las principales marcas Nestlé, Mattel, Kellogg’s, P&G, Kraft foods, Danone, Kimberly-Clark, Macdonalds, Bayer, PepsiCo, Maruchan, Unilever, Scotiabank, Telcel, General Motors, por mencionar algunas.

“Se pueden hacer producciones vía remota, se han llevado a cabo algunas de esa manera y han funcionado, pero después de un tiempo se agota el mensaje, lo que empieza a suceder es que todas las campañas se parecen en la forma porque ¿cuántas veces puedes filmar un comercial absolutamente original en donde cada quién se filma desde su casa?. De repente las marcas y los clientes tienen la necesidad de comunicar cosas un poquito más especificas que requieren de una reproducción en forma”, agrega Orraca.

Tras casi dos meses del paro de labores por la emergencia sanitaria Covid-19, el personal de las filmaciones, integrado por productores, cinefotógrafos, actores, modelos, maquillistas, personal de vestuario, iluminación, electricistas, entre otros, se encuentran esperando luz verde para la reactivación de operaciones.

Las medidas de protección que están tomando en cuenta es la desinfección de todo el equipo de trabajo, el vestuario, en cuanto al maquillaje piden a los especialistas que trabajen con kits individuales para cada uno de los actores con el fin de evitar el riesgo de contagio, etc.

Además, crearon un Comité de Seguridad de la Producción Audiovisual, donde diferentes instituciones, acompañadas de especialistas médicos, se han unido en un esfuerzo único para definir las medidas sanitarias para la reactivación de actividades y mitigación de riesgos, frente a un próximo regreso.

“Hemos desarrollado herramientas para la capacitación de todo el personal que colabora en la industria. Por medio de un protocolo y un sistema de educación en línea, que incluye las nuevas disposiciones para el cumplimiento de sus labores dentro y fuera del set, se abordan temas como métodos de transmisión, síntomas, uso de equipo de seguridad personal, procedimientos para ingresar al área de trabajo, entre otros” explicó Tábata Vilar, directora General de la Cámara Nacional Cinematográfica (Canacine).

Por su parte, Canacine dijo a Forbes México hace un par de semanas que 30 producciones se detuvieron afectando a miles de empleos.

En 2017, las ideas, la creatividad y la mano de obra para generar los productos culturales que conforman los medios audiovisuales, representó 37% del PIB del sector cultura, porcentaje distribuido en las diferentes actividades de este dominio, lo que equivale a 244,807 mdp, más de dos veces el valor de la industria del plástico y el hule, que llegó a 107 632 millones en el mismo año, por lo que su reactivación es primordial para la economía mexicana.

La industria dice que el gobierno no les ha dado ningún tipo de ayuda, mientras que productores mexicanos reconocidos como Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro están creando un fondo para apoyar cinematográfica, y Netflix para las producción de series.

¿Nuevas formas de hacer producciones?

Por su parte la agencia mexicana DW Entertainment & Media, que además de llevar el managment de figuras como Juanpa Zurita y Luisito Comunica, también lleva a cabo producciones para comerciales de televisión, dijo que ha tenido que adaptarse con las herramientas que tienen a la mano.

“Un ejemplo de comerciales de televisión, es que antes para hacer un comercial de televisión a grandes escalas implicaba a un crew de 100 personas que viajaban de otras partes del mundo, ahora nos vamos a tener que adaptar a hacer algo más a distancia, usando las herramientas digitales que estén a nuestro alcance para que no haya contacto cosas de esa naturaleza”, dijo en entrevista Brenda Tubilla, CEO de DW.

La empresa fue encargada de liderar el documental de Aislados: Un documental en Cuarentena de los yotubers antes mencionados que realizaron con más de 100 personas en más de 30 países desde sus casas.

“Por un periodo de tiempo esa fue la forma en la que trabajamos y vamos a seguir trabajando con muchas cosas remotas, es cierto que los clientes no tienen la necesidad de venir a los llamados, pueden seguir la filmación de forma remota, todas las juntas y procesos de pre producción, la gran mayoría, se pueden hacer de manera remota, así como la post producción pues no hace falta que vayamos todos, todo lo que se puede hacer vía remota lo estamos haciendo de esa manera”, agrega Orraca.

Mientras que hay empresas que están trabajando en realizar sets virtuales en donde la gente no tenga que físicamente para filmar lugares comunes y corrientes. “No sé si de pronto ahí una tendencia sea algo así si se vaya a quedar, es una solución al mediano y corto plazo. Pero, tampoco creo que sea el futuro para adelante”, dijo Fernando De Fuentes, presidente de Canacine.