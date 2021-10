Otra secuela de la pandemia: el tráfico aumentará 30% en CDMX, estima Waze

La Ciudad de México no solo es una de las urbes más importantes del mundo; es considerada la segunda más relevante después de Sao Paulo a nivel América Latina y la séptima en el mundo, por debajo de gigantes como Tokio, Delhi y Shanghái; además, reúne centros financieros, culturales y económicos, y con todo esto, presenta un común denominador al igual que sus pares: el tráfico sin fin.

Si bien la pandemia redujo hasta en 90% la movilidad de las ciudades de Latinoamérica, y México no fue la excepción con un 85% de disminución de tráfico, la etapa pospandemia apunta a que habrá 30% más de tránsito en el país a causa del incremento en la compra de autos.

“En cuanto a las tendencias que estamos viendo es que hay más tráfico que antes en promedio de entre 20 y 40%, si me baso en las ciudades grandes que ya van un poco más avanzadas, la predicción del tráfico en México va por ahí, por lo menos de un 10% más de los niveles precovid hasta el 30% y esto se deriva deriva de muchas cosas”, estimó Ingrid Avilés, country manager de Waze México, en exclusiva para Forbes México.

No te pierdas: Movilidad, el despertar de las ciudades del futuro

Hasta el 2020, la Ciudad de México contaba con 9 millones 209,944 habitantes, 52.2% mujeres y 47.8% hombres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con lo cual rebasa a la ciudad de Nueva York, la cual cuenta 8 millones 800,000 residentes.

En las últimas semanas, la recuperación de movilidad vehicular apunta a niveles de entre el 110 al 130%, de acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, en contraparte, la recuperación del transporte no se ha dado a la misma velocidad.

“Hubo una revalorización del auto per se, nosotros hicimos estudios en el periodo de pandemia y con la data dura nos hacía falta entender la foto cualitativa y entonces hicimos un estudio con la empresa brasileña Box1824 y lo que buscamos fue entender las motivaciones de la gente de moverse y encontramos diferentes insights: hay una revalorización del auto porque la gente lo empezó a percibir como una extensión segura de casa, un ambiente controlado y seguro, lo cual ha disparado las ventas y el tráfico”, explicó Avilés.

Lee: Mundial de Qatar 2022 no es un lujo, el país quiere turistas de todos los presupuestos

En Israel, país donde nació Waze, la recuperación de movilidad registra un 30% de más tráfico, Francia oscila en un 20% más, al igual que otras ciudades europeas, lo cual no solo entorpece la movilidad sino que aumenta la emisión de gases de efecto invernadero.

Ante esto, la compañía reiteró que es indispensable promover la adopción del índice de movilidad de pasajeros (PMI, por sus siglas en inglés) obligatorios en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, donde se establece que si una empresa tiene más de 50 empleados debe tener claro el plan de movilidad de sus empleados para promover un transporte colectivo, pagar planes de transporte alternativo de bajas emisiones o bien impulsar el carpooling.

Foto: © Guillermo Gutiérrez / Getty Images

“Ser ciudadanos corresponsales no depende del gobierno nada más o de las empresas, sino a nivel ciudadano se trata de decir, cómo me quiero mover y pensar: ¿esta es la forma más óptima en la que me quiero mover o más responsable? Y también las compañías tienen la obligación de hacer más”, añadió Avilés.

Lee: Inseguridad y costos elevados de las viviendas truncan la movilidad en las ciudades

Waze combate el tráfico con un ‘mapa vivo’

En cuanto al uso aplicaciones de tránsito en tiempo real, la experta compartió que Waze es utilizada por cuatro de cada 10 mexicanos y los mercados más fuertes son las urbes como la Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro.

En 2019, la empresa impulsó el programa Waze for Cities con el objetivo de que las agencias gubernamentales de todo el mundo trabajen en conjunto para lograr un futuro más inteligente y más sostenible en temas de movilidad.

“Estuvimos ocupados en cómo ayudábamos en este entorno tan complicado a navegarlo, también hicimos público un sitio muy bueno donde puedes ver a nivel ciudad cómo estaba la movilidad, si está recuperada o muy baja. Toda esa data que normalmente tenemos para nuestros aliados de Waze For Cities la hicimos pública para que los gobiernos pudieran consultar y tomar decisiones basadas en ello“.

Te puede interesar: Esta startup de project management crece más que el 75% de las empresas de Silicon Valley

Durante la pandemia de Covid-19, Waze se encargó de mapear 238 centros de donación de sangre, 400 centros de vacunación, así como bancos de alimentos y negocios para aumentar sus ventas a través de sistemas de pick up o click and collect.

“Los mapas son creados por medio millón de editores y cuando hablas con ellos y les preguntas: por qué pasas tres o cuatro horas en la semana editando los mapas en Waze de forma voluntaria, ellos nos responden: por el impacto que puedo tener, mapear bien una calle le va a ayudar a millones de personas“.

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

En cuanto al mayor diferenciador de Waze, la country manager destacó que se trata de repensar la movilidad a través de un mapa vivo basado en crowdsourcing, con el principal objetivo de “eliminar el tráfico todos juntos”.

“El ADN de Waze es la colaboración, entonces toda la información que nosotros le compartimos al gobierno, la ONU y las instituciones; viene de cada usuario y editor del mapa que reporta los accidentes, baches y otros, que al final se convierte en data y en insights que se traducen en decisiones y hacemos que sean más eficientes la elaboración de política públicas“, destacó Avilés.

Sigue la información de los negocios en nuestra sección especializada