Sony retrasa estreno la película ‘Morbius’ a abril por avance de Ómicron

Reuters.- El estudio cinematográfico de Sony Corp retrasará al 1 de abril el estreno de la película de superhéroes de Marvel “Morbius”, informó la compañía en un comunicado.

La película protagonizada por Jared Leto ha sido pospuesta varias veces durante la pandemia del Covid-19. La última fecha prevista de estreno fue el 28 de enero.

Para los operadores de cines, el retraso es un contratiempo mientras intentan recuperarse de los prolongados cierres durante la crisis del Covid-19.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Cadenas como AMC Entertainment, Cinemark Holdings Inc y Cineworld Group han estado celebrando el éxito de ventas de entradas de Spider-Man: No Way Home de Sony.

Aunque Spider-Man: No Way Home sigue en los cines, los operadores tienen pocos otros grandes títulos en su agenda hasta la primavera boreal.

La variante Ómicron, que se está extendiendo rápidamente, ha suscitado una nueva preocupación sobre si el público se sentirá cómodo acudiendo a los cines durante la pandemia.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado